El llamativo anuncio de la hermana de Oriana Sabatini luego de conocer la noticia del embarazo de la modelo

Luego de viralizarse la noticia del embarazo de su hermana con Paulo Dybala, Tiziana Sabatini reaccionó en redes sociales con gran euforia.

El mundo del espectáculo y el deporte está de fiesta ya que Oriana Sabatini y Paulo Dybala están esperando su primer hijo. La pareja querida pareja, utilizó sus redes sociales para compartir la feliz noticia este martes, desatando el cariño de sus seguidores y colegas. El anuncio se hizo a través de un conmovedor video que rápidamente se convirtió en tendencia, capturando la alegría y la emoción de este nuevo capítulo en sus vidas.

Bajo el tierno título “Primer posteo de nosotros tres”, el material audiovisual resume la intimidad del momento en que supieron que su familia se agranda. La cantante y el futbolista lograron crear un emotivo recuerdo para compartir públicamente. El video intercala momentos de la pareja compartiendo cariños y sonrisas cómplices con las primeras imágenes y sonidos de su bebé.

El clip no solo mostró la felicidad de la pareja, sino que también incluyó fragmentos de la ecografía, el momento cúlmine donde pueden apreciar las primeras señales de su futuro bebé. Este detalle generó, sin dudas, mucha expectativa detalles amorosos de sus seguidores.

La reacción de Tiziana Sabatini sobre el embarazo de su hermana. Video: instagram @tizianasabatinif

Tiziana Sabatini, la hermana menor de Oriana, reaccionó de una llamativa y concisa manera, quien se mostró radiante ante la idea de convertirse en tía. La modelo no pudo contener su alegría y lo expresó de forma efusiva junto al posteo de los futuros padres: “Voy a ser tíaaaaaaaaaa”. Con este mensaje, la joven se sumó a la inmensa cantidad de mensajes cariñosos que recibió la pareja, demostrando el entusiasmo que vive toda la familia Sabatini por la llegada del nuevo integrante.