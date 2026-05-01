La cantante pasó por los micrófonos de Urbana Play y se sinceró sobre los nervios que atraviesa la pareja ante la inminente lista de convocados.

El calendario futbolístico comienza a marcar fechas decisivas y la ansiedad no solo afecta a los hinchas, sino que se traslada directamente al hogar de los protagonistas. En una reciente entrevista en Vuelta y Media (Urbana Play), Oriana Sabatini detalló cómo atraviesa junto a Paulo Dybala los días previos a la definición de la lista de convocados para el Mundial 2026.

La respuesta de Sabatini ante la incógnita Embed - Oriana Sabatini rompió el silencio y reveló si Paulo Dybala jugará el Mundial 2026: "Es una linda noticia"

"No sabemos, estamos esperando a ver si Pablo tiene vacaciones el veintiséis o si va al Mundial", confesó Oriana al ser consultada sobre los próximos pasos de la pareja. Con una honestidad total, la cantante admitió que el desenlace depende de factores que escapan a su control: "Hay que esperar a ver qué sucede, como todo en el fútbol. Qué nervios".

Ante la posibilidad de una nueva convocatoria, Sabatini se mostró ilusionada a pesar del estrés que conlleva la espera, asegurando que estar presente en la máxima competencia "siempre es una linda noticia".

Durante la charla, surgió la duda recurrente sobre si los futbolistas reciben algún tipo de confirmación privada antes de que la nómina se haga pública a nivel mundial. Ante la pregunta de Wainraich sobre si Dybala recibe un aviso previo, Oriana no supo responder. Sin embargo, largaron una fuerte estimación: "Creo que a fin de mayo se tira la lista".