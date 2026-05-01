Las canciones se visten de cuerdas en el Le Parc: una noche íntima con la nueva canción mendocina

Este sábado, a las 21, el corazón cultural de Mendoza late al ritmo de las canciones que nacen del territorio. En el Espacio Cultural Julio Le Parc , y más precisamente en la Sala Vilma Rúpulo, se presentará “Canciones in cuerdas” , un espectáculo que invita a escuchar la canción de autor desde otro lugar: más íntimo, más profundo y cargado de matices.

La propuesta reúne a cantautores y cantautoras mendocinas cuyas obras dialogan con un formato poco habitual en la escena local: el acompañamiento de un cuarteto de cuerdas. Violín, viola y chelo envuelven cada canción y la resignifican, sin perder la esencia de la palabra ni la identidad de quien la canta.

La identidad del espectáculo se construye, ante todo, desde las letras. Historias mínimas, escenas reconocibles, emociones compartidas. Cada canción retrata la vida cotidiana desde miradas singulares, con plumas que se animan a lo íntimo y a lo social, a la memoria y al presente.

Sobre el escenario conviven músicas de raíz folclórica, ecos del rock nacional argentino y matices que remiten al reggae, en una convivencia sonora que fluye con naturalidad. El resultado es un concierto dinámico, compuesto por 16 canciones que se suceden con ritmo y variedad, sostenidas por la diversidad de estilos y sensibilidades de sus intérpretes.

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Ocho artistas, un mismo viaje

En escena participan los cantautores Yoya Jofré, Gonzalo Gorordo y Yasmín González, con arreglos y dirección musical de Lucas Morales. El cuarteto de cuerdas está integrado por Inti Dagfal, Vichi Palero, Cata López Martínez y Dafna Fara.

Con producción general del propio Yoya Jofré, “Canciones in cuerdas” se consolida como una propuesta diferente dentro de la escena mendocina: un cruce entre canción, cámara y emoción que apuesta por la escucha atenta y el encuentro genuino entre artistas y público.

Este sábado, las canciones no solo se escuchan: se sienten, se abrazan y se dejan llevar por las cuerdas.