Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: En esta oportunidad, el cineasta hilvana historias que a través de detalles y temáticas en común, se conectan y potencian entre sí. Con relatos que transitan entre texturas como la incomodidad y la empatía, Jarmusch no abandona algunas constantes de su cine, a la vez que con el paso del tiempo da muestras de una exquisita sofisticación en su estilo.

Funciones: sábado 3 de mayo a las 21:00 horas

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas: $6.500

Nuestra Tierra

Sinopsis: conmovedor documental de la realizadora Lucrecia Martel resultado de más de 14 años de trabajo y exhaustiva investigación. La película parte del juicio por el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, registrado en video y filtrado en internet. A partir de este caso, Nuestra Tierra acompaña la extensa espera de la comunidad por justicia hasta al juicio realizado en 2018, casi una década después.

martel-durante-el-rodaje-de-la-pelicula-en- Nuestra tierra. Imperial Maipú

Funciones: sábado 2 de mayo a las 18:00 horas y domingo 3 de mayo a las 21:30 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $2.600