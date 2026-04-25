Presenta:

Mdz Show

|

Luis Brandoni

El último adiós a Luis Brandoni: la Avenida Corrientes se transforma en un cine gigante para homenajearlo

En una jornada que une gastronomía y cultura, la Ciudad proyectará sus films más icónicos en plena calle para vecinos y turistas.

MDZ Show

El tributo al actor surge tras su reciente fallecimiento a los 86 años, producto de un accidente doméstico. / Archivo

El tributo al actor surge tras su reciente fallecimiento a los 86 años, producto de un accidente doméstico. / Archivo

Buenos Aires no duerme, pero este sábado se detiene a recordar. La muerte de Luis Brandoni el pasado lunes, tras un accidente doméstico que derivó en su internación a los 86 años, dejó un vacío enorme en la cultura nacional.

portada brandoni
La Avenida Corrientes se convertir&aacute; en peatonal este s&aacute;bado para proyectar las pel&iacute;culas m&aacute;s famosas de Brandoni.

La Avenida Corrientes se convertirá en peatonal este sábado para proyectar las películas más famosas de Brandoni.

Para honrar su memoria, el Gobierno de la Ciudad decidió que el ciclo Corrientes 24 horas se convierta en un santuario audiovisual a cielo abierto. Ni bien baje el sol, el tramo entre Libertad y Cerrito mantendrá cerrado el tránsito vehicular para dejar que las risas y la nostalgia se adueñen del asfalto porteño.

El rito de la "carroza" y el brillo de la trasnoche

La agenda arranca fuerte pasadas las 21 horas, pero el plato fuerte llegará a las 21:40 cuando los parlantes de la avenida revelen las frases inolvidables de Esperando la carroza. Ver a Antonio Gasalla y al Beto en una pantalla gigante instalada en plena calle promete ser un momento sacado de otra época.

Esperando La Carroza
Esperando la carroza ser&aacute; el plato fuerte de la noche en un homenaje que espera convocar a miles de personas.

Esperando la carroza será el plato fuerte de la noche en un homenaje que espera convocar a miles de personas.

Los locales gastronómicos de la zona estarán abiertos hasta las 3 de la madrugada para que nadie tenga que elegir entre una porción de muzzarella y la magia del séptimo arte. Además mantendrán las mejores promociones para que el gasto no sea un problema.

Luis Brandoni - Portada (2)
Locales y pizzer&iacute;as tradicionales de la zona ofrecer&aacute;n beneficios exclusivos hasta las 3 de la madrugada.

Locales y pizzerías tradicionales de la zona ofrecerán beneficios exclusivos hasta las 3 de la madrugada.

Tras el clásico de Doria, la pantalla se iluminará con El cuento de las comadrejas y cerrará la vigilia a la 1:35 con Parque Lezama, la última joya que Brandoni filmó junto a su eterno compañero Eduardo Blanco bajo la dirección de Juan José Campanella.

Luis Brandoni
El cierre de la jornada estar&aacute; a cargo de Parque Lezama, la entra&ntilde;able producci&oacute;n que Brandoni protagoniz&oacute; con Eduardo Blanco.

El cierre de la jornada estará a cargo de Parque Lezama, la entrañable producción que Brandoni protagonizó con Eduardo Blanco.

Esta iniciativa, que forma parte de un programa para potenciar los barrios porteños, busca que el adiós a uno de nuestros mejores actores no sea entre paredes frías, sino en la calle que lo vio brillar durante décadas. Al final del día, recordar a Brandoni en la Avenida Corrientes es la forma más honesta de decir que el cine nacional, como él, sigue más vivo que nunca.

Archivado en

Notas Relacionadas