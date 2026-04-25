El último adiós a Luis Brandoni: la Avenida Corrientes se transforma en un cine gigante para homenajearlo

Buenos Aires no duerme, pero este sábado se detiene a recordar. La muerte de Luis Brandoni el pasado lunes, tras un accidente doméstico que derivó en su internación a los 86 años, dejó un vacío enorme en la cultura nacional.

La Avenida Corrientes se convertirá en peatonal este sábado para proyectar las películas más famosas de Brandoni.

Para honrar su memoria, el Gobierno de la Ciudad decidió que el ciclo Corrientes 24 horas se convierta en un santuario audiovisual a cielo abierto. Ni bien baje el sol, el tramo entre Libertad y Cerrito mantendrá cerrado el tránsito vehicular para dejar que las risas y la nostalgia se adueñen del asfalto porteño.

La agenda arranca fuerte pasadas las 21 horas, pero el plato fuerte llegará a las 21:40 cuando los parlantes de la avenida revelen las frases inolvidables de Esperando la carroza. Ver a Antonio Gasalla y al Beto en una pantalla gigante instalada en plena calle promete ser un momento sacado de otra época.

Esperando La Carroza Esperando la carroza será el plato fuerte de la noche en un homenaje que espera convocar a miles de personas. IMDB.

Los locales gastronómicos de la zona estarán abiertos hasta las 3 de la madrugada para que nadie tenga que elegir entre una porción de muzzarella y la magia del séptimo arte. Además mantendrán las mejores promociones para que el gasto no sea un problema.

Luis Brandoni - Portada (2) Locales y pizzerías tradicionales de la zona ofrecerán beneficios exclusivos hasta las 3 de la madrugada. Foto: captura de video / A24.

Tras el clásico de Doria, la pantalla se iluminará con El cuento de las comadrejas y cerrará la vigilia a la 1:35 con Parque Lezama, la última joya que Brandoni filmó junto a su eterno compañero Eduardo Blanco bajo la dirección de Juan José Campanella.

Luis Brandoni El cierre de la jornada estará a cargo de Parque Lezama, la entrañable producción que Brandoni protagonizó con Eduardo Blanco. Netflix

Esta iniciativa, que forma parte de un programa para potenciar los barrios porteños, busca que el adiós a uno de nuestros mejores actores no sea entre paredes frías, sino en la calle que lo vio brillar durante décadas. Al final del día, recordar a Brandoni en la Avenida Corrientes es la forma más honesta de decir que el cine nacional, como él, sigue más vivo que nunca.