Los creadores de Nada confirmaron la segunda temporada de la serie con Luis Brandoni y Robert De Niro: "Último regalo"

La serie que resurgió luego de la muerte del actor vuelve al streaming. Sus directores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, aportaron más información.

Tras la triste partida de Luis Brandoni, una de las grandes incógnitas en el mundo del cine era qué sucedería con Nada, la aclamada serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que cosechó un enorme éxito internacional. Para alivio y emoción de muchos fanáticos, sus creadores aportaron la respuesta: la historia continúa y, afortunadamente, ya fue grabada.

En una emotiva entrevista concedida al diario El País a modo de homenaje y despedida, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat decidieron despejar las dudas que circulaban sobre el futuro de la producción. Lejos de quedar inconclusa o de tener que alterar su rumbo por la ausencia de su protagonista, la dupla confirmó que la segunda temporada es una realidad.

Los detalles de la nueva temporada Tráiler de 'Nada' de Star+

Según lo expresado por la dupla de directores, el proyecto se llevó adelante con total discreción y ya se encuentra en fase de postproducción y con algunos cambios. La secuela dejará atrás su nombre original para pasar a llamarse Todo, en un claro juego de opuestos con la primera entrega.

La serie fue filmada en septiembre del año pasado, lo que garantizó la participación íntegra del legendario actor antes de su fallecimiento. Además, esta nueva temporada volverá a tener a Brandoni al frente de la historia, acompañado nuevamente por la actriz paraguaya Majo Cabrera, quien cautivó al público en la primera parte.