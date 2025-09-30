Yanina Latorre realizó una fuerte denuncia tras los Premios Martín Fierro de televisión: "Creo que..."

La conductora de América opinó sin filtro sobre los resultados de una noche que fue única.

La panelista fue filosa con su opinión. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 se celebró en el Hotel Hilton de Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro. Este año, quien estuvo a cargo de la transmisión oficial fue nada más ni nada menos que Telefe con un enorme despliegue.

Por supuesto que en la gala las polémicas no faltaron y Yanina Latorre, conductora de América y panelista de LAM, decidió realizar una fuerte denuncia tras la premiación. Es que para ella en los prestigiosos premios existen arreglos.

"Parte del premio es estar ternada, vamos a ser honestas", comenzó diciendo en su programa de radio que sale al aire por El Observador. Luego, dejó en claro que "creo que existen arreglos, existen pedidos". Esto no fue todo, ya que también apuntó contra la serie "Margarita" y sus protagonistas.

"Los Margaritos se llevaron todo y yo creo que nadie los vio. Fue una serie que Telefe la usó en un momento porque tenía un espacio libre, pero fue una serie para plataforma", expresó Latorre. También, sostuvo que "vos no podés poder en revelación a tres niñitos de Margaritos que yo ni se cómo se llaman, son hermosos".