La Chiqui estuvo presente en la gala y desde APTRA decidieron hacerle un homenaje por su extensa carrera.

Mirtha Legrand es una gran figura de la televisión argentina y como ha dicho en diferentes oportunidades, le ha dado su vida al público. La diva de El Trece, por supuesto, se hizo presente en los Premios Martín Fierro de la televisión 2025 junto a Juana Viale, Marcela Tinayre y gran parte de su familia.

En un momento de la noche, desde APTRA decidieron hacerle un homenaje del cual ella no estaba enterada y se emocionó luego de que Luis Ventura le otorgó el Martín Fierro por ser una Leyenda de la Televisión: "Uno de los momentos más esperados porque el Martín Fierro no es el Martín Fierro, si no está Mirtha sentada ahí", comentó Santiago del Moro.

Posteriormente, al anuncio, compartieron un clip con los momentos más destacados de los programas que llevó adelante la conductora durante su extensa trayectoria. Al recibir el galardón, ella se mostró feliz y aprovechó para realizar un conmovedor discurso.

Video: Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro por ser leyenda de la televisión Leyenda de la televisión: Mirtha Legrand fue homenajeada en los Premios Martín Fierro y se emocionó

"Me creen, si les digo que no sabía nada de todo esto, me tomó de sorpresa. Muchas gracias, Luis (Ventura)", comenzó diciendo. Además, dejó en claro que "cuando yo digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. Empecé a los catorce años".