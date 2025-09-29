Pampita deslumbra en la previa del Martín Fierro y anticipa el color estrella del verano 2026

En la antesala de la 53ª edición de los premios Martín Fierro , que se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires, la moda se coló en la conversación pública de la mano de Carolina “Pampita” Ardohain . La modelo y conductora, que viene de deslumbrar en la 40ª edición de la Madrid Fashion Week, le reveló a la periodista Pía Shaw cuál será el color de tendencia para el próximo verano 2026: el amarillo .

La elección no es casual. Pampita participó recientemente de la presentación de la colección Primavera-Verano 2026 de la casa Carolina Herrera en La Plaza Mayor de Madrid, un evento que reunió a la élite de la moda internacional. Allí pudo confirmar lo que varias pasarelas ya venían sugiriendo: el amarillo se prepara para convertirse en protagonista absoluto de la temporada.

Si bien dejó en el misterio el color de su look para la gala del Martín Fierro, la modelo y conductora dejó en claro que será el tono regente de la estación calurosa. “Es un color que transmite energía y alegría, lo que necesitamos para encarar lo que viene”, señalaron algunos críticos de la moda de alta costura.

Un color cargado de simbolismo

El amarillo siempre ha tenido un peso simbólico fuerte en la moda y en el arte. Asociado a la vitalidad, la creatividad y la luz, es considerado una suerte de terapia visual. En los últimos desfiles, firmas de renombre como Carolina Herrera, Valentino o Jacquemus han apostado decididamente por él, reinterpretándolo en siluetas diversas que van desde lo estructurado hasta lo etéreo.

Lejos de ser un tono pasajero, el amarillo se presenta como una declaración de intenciones. Usarlo es proyectar seguridad y confianza, atributos que encajan a la perfección con el espíritu de quienes pisan fuerte tanto en la alfombra roja como en la vida cotidiana.

De las pasarelas a la alfombra roja

La influencia de esta tendencia ya se deja ver en los looks de figuras internacionales. Desde vestidos largos y vaporosos hasta trajes de corte minimalista, el amarillo está ocupando un lugar destacado en la moda de gala. En ese sentido, no resulta extraño que Pampita haya elegido resaltar este tono justo en la previa de los Martín Fierro, donde la moda y el espectáculo confluyen en una noche que cada año marca agenda. Y justamente, Pampita lucirá en el Hilton un vestido amarillo de Carolina Herrera.

Para muchos estilistas, el desafío está en cómo adaptar este color vibrante a diferentes estilos y personalidades. “El secreto está en la combinación: el amarillo puede ser protagonista o bien un acento en accesorios y detalles”, señalan expertos de la industria, que ven en este tono una oportunidad para renovar códigos estéticos clásicos.

Una gala con brillo propio

Así, mientras la televisión argentina celebra su gran fiesta anual, la moda se abre paso y marca el pulso de lo que veremos en el próximo verano. Porque, como señaló la propia modelo, el amarillo no es solo un color: es una forma de encarar el futuro con alegría, energía y determinación.

Con la mirada puesta en el Hilton, todo parece indicar que esta gala no solo premiará a los mejores programas y artistas de la pantalla chica, sino que también servirá de plataforma para coronar al amarillo como el tono que iluminará la temporada estival 2026.

