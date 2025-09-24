Robo en casa de Pampita: la escalofriante hipótesis de Martín Candalaft

Tras el robo que sufrió la famosa modelo, el especialista en policiales reveló un preocupante cuadro de situación que los investigadores están contemplando.

Mientras estaba de viaje el pasado fin de semana, Pampita se enteró de un suceso devastador. Su vivienda, localizada en la exclusiva zona de Barrio Parque en Buenos Aires —área tradicionalmente considerada de baja criminalidad—, fue objeto de un preocupante robo.

La animadora de El Trece decidió finalmente expresarse después de esos angustiosos días, manifestando el profundo dolor y preocupación. La causa principal de su aflicción radicó en que, entre las pertenencias sustraídas, se hallaban viejos dispositivos móviles que contenían memorias emotivas de Blanca Vicuña, su niña fallecida en el mes de septiembre de 2012. Tras una exhaustiva pesquisa que se extendió por horas, sus más valiosas posesiones lograron ser recuperadas.

En su programa matutino en Bondi Live, Martín Candalaft elaboró una interesante y, a la vez, escalofriante hipótesis que, según él, parte de una pregunta que está sobrevolando desde el angustioso hecho: “¿Hay un entregador?”.

allanamiento robo a pampita (2) El allanamiento tras el robo en la casa de Pampita. Foto: Policía Federal Argentina

Luego de contar cómo fue la forma de trasladarse de los delincuentes, moviéndose en autos robados con patentes cambiadas, y de dar precisiones de la cantidad de horas que los delincuentes estuvieron en la lujosa residencia de Pampita para cometer el robo tranquilamente, Candalaft expuso: “Lo que le llama la atención a los investigadores es que los delincuentes hayan estado tanto tiempo adentro de la casa”.