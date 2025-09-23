Quiénes son los 8 detenidos por el robo a Pampita y cómo operaban

Por el momento, hay ocho delincuentes detenidos por el robo a la casa de Carolina "Pampita" Ardohain. Todos ellos son extranjeros.

La policía detuvo a ocho delincuentes que robaron en la casa de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain. Según confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, todos ellos son extranjeros, y a pesar de no tener antecedentes en Argentina, su ingreso al país fue "legal".

¿Quiénes son los detenidos? La banda está integrada por ocho personas, la mayoría de nacionalidad chilena y un venezolano. El ministro Giménez reveló que no tienen antecedentes en Argentina, ya que llevan poco tiempo en el país, pero que están a la espera de información de las autoridades chilenas para verificar su historial.

¿Cómo fue el robo a Pampita? Los ladrones ingresaron a la propiedad de Pampita rompiendo un blindex en la parte posterior de la casa. El robo fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad de vecinos y al sistema de videovigilancia de la Ciudad, que identificaron a tres vehículos implicados en el hecho.

Según relató Yanina Latorre en LAM (América TV), "a la casa entraron 7, lo que pasa es que había, evidentemente, gente de apoyo. Y además creen que pueden haber más personas que estén prófugas". "Estaban bastante organizados, era gente que sabía lo que estaba haciendo", acotó la panelista.