Quiénes son los 8 detenidos por el robo a Pampita y cómo operaban
Por el momento, hay ocho delincuentes detenidos por el robo a la casa de Carolina "Pampita" Ardohain. Todos ellos son extranjeros.
La policía detuvo a ocho delincuentes que robaron en la casa de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain. Según confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, todos ellos son extranjeros, y a pesar de no tener antecedentes en Argentina, su ingreso al país fue "legal".
¿Quiénes son los detenidos?
La banda está integrada por ocho personas, la mayoría de nacionalidad chilena y un venezolano. El ministro Giménez reveló que no tienen antecedentes en Argentina, ya que llevan poco tiempo en el país, pero que están a la espera de información de las autoridades chilenas para verificar su historial.
¿Cómo fue el robo a Pampita?
Los ladrones ingresaron a la propiedad de Pampita rompiendo un blindex en la parte posterior de la casa. El robo fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad de vecinos y al sistema de videovigilancia de la Ciudad, que identificaron a tres vehículos implicados en el hecho.
Según relató Yanina Latorre en LAM (América TV), "a la casa entraron 7, lo que pasa es que había, evidentemente, gente de apoyo. Y además creen que pueden haber más personas que estén prófugas". "Estaban bastante organizados, era gente que sabía lo que estaba haciendo", acotó la panelista.
¿Cómo se logró la detención?
Tras una investigación en conjunto con la fiscalía, la policía ubicó a siete de los delincuentes en un hotel. Al ingresar al lugar, intentaron escapar, pero fueron demorados e identificados. Dentro de las habitaciones se encontraron pertenencias que la modelo reconoció como propias, entre ellas carteras, relojes y anteojos. En cuanto al sospechoso de nacionalidad chilena, fue arrestado en La Boca cuando manejaba un Fiat Cronos.