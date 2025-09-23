Roberto García Moritán y un detalle revelado por Fernando Burlando que demuestra su apoyo a Pampita

En las últimas horas trascendió que la casa de Pampita , ubicada en Barrio Parque, fue blanco de un robo que generó gran repercusión en el mundo del espectáculo. Según se supo, los delincuentes ingresaron a la propiedad y lograron llevarse dinero en efectivo, objetos de valor y dispositivos electrónicos que contenían recuerdos personales de la conductora. Sin embargo, un detalle clave de Roberto García Moritán no pasó desapercibido.

Fernando Burlandio dio reveladores detalles del robo a la casa de Pampita.

El caso fue abordado en DDM (América TV), donde Fernando Burlando explicó que ya cuentan con imágenes de las cámaras de seguridad. El abogado, que estuvo en el lugar, aseguró que ese material resultaba fundamental para identificar a los responsables del hecho. “A las 11 de la noche, yo le toqué el timbre a todos los vecinos para ver si conseguíamos cámaras”, relató en diálogo con Mariana Fabbiani.

Durante su relato, Burlando reveló que Roberto García Moritán se presentó en la vivienda para acompañar y colaborar en los primeros momentos posteriores al robo. “Estaba con Roberto García Moritán, que me acompañó y se quedó un rato”, precisó el letrado, quien se mostró confiado en la investigación.

Pampita sufrió el robo de celulares con las fotos de su hija Blanca.

El abogado sostuvo que, gracias a las imágenes obtenidas, pudieron detectar vehículos, rostros y patentes vinculados al asalto en la casa de Pampita. A partir de esos datos, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los sospechosos mediante las cámaras de la Ciudad y determinar posibles vínculos con otras personas.

Salieron a la luz detalles sobre el divorcio de Pampita con Roberto García Moritán Foto: Instagram @robergmoritan Pampita y García Moritán ya no están juntos. Foto: Instagram @robergmoritan

Según detalló, el vehículo que aparece en la filmación transportaba a varios individuos. “En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo”, completó Burlando, dando a entender que la organización detrás del robo contaba con más integrantes.