Pampita le ganó un contrato millonario a la China Suárez: cuál es el nuevo trabajo de la modelo

Un nuevo capítulo se abrió en la rivalidad entre Pampita y la China Suárez . La popular conductora anunció que es la nueva embajadora de la prestigiosa marca de perfumes Carolina Herrera , un lugar que la ex Casi Ángeles ocupaba y del que fue apartada.

Desde Madrid, Pampita reveló el motivo de su viaje: su nuevo rol como embajadora de la prestigiosa marca de perfumes Carolina Herrera. La popular conductora, que se ha convertido en una de las personalidades más influyentes de la televisión, fue la elegida para ser la cara de la firma, en un movimiento que generó un gran revuelo en el mundo de la moda.

El anuncio, sin embargo, generó un gran debate en los medios, ya que el rol de embajadora de la marca era ocupado, hasta hace poco, por la China Suárez . La noticia de su salida ha sido un golpe duro para la actriz, que había sido la cara de la firma durante varios años.

El primer en dar la noticia fue el periodista Ángel de Brito, que en LAM señaló que la actriz fue "bajada" de la marca de perfumes por los escándalos mediáticos que la tuvieron como protagonista. El periodista también reveló que la decisión fue tomada por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid, en un claro mensaje de que la marca no toleró la controversia.

china suarez - carolina herrera Carolina Herrera decidió apartar a la actriz. @sangrejaponesa

La marca, en un claro intento por limpiar su imagen, decidió convocar a Pampita, quien es un ícono de la moda y de la televisión. La conductora, que se ha mantenido al margen de los escándalos, fue la elegida para representar a la firma a nivel internacional, con especial énfasis en Argentina y en distintos países de América Latina.

pampita-carolina-herrera-1 Pampita con demás invitadas y colegas del evento en Madrid. @pampitaoficial

La periodista Yanina Latorre se encargó de mostrar las pruebas de este cambio de mando. La panelista del ciclo de América TV mostró que la China Suárez había ocupado ese lugar durante varios años y exhibió la última sesión fotográfica que Pampita realizó para la firma, consolidando su desembarco como nueva imagen de la marca.