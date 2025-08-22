La tregua entre Pampita y Nicole Neumann: el lenguaje corporal que muestra la tensión entre ambas

La rivalidad más icónica del modelaje argentino parece haber llegado a su fin, al menos por un momento. Pampita y Nicole Neumann, archienemigas durante décadas, posaron juntas para una reconocida revista, reavivando un debate que ha acompañado a ambas a lo largo de sus carreras. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en las redes, mostraron un reencuentro cargado de tensión que desató una ola de comentarios y posturas divididas entre los fanáticos.

La producción entre Pampita y Nicole Pampita y Nicole Neumann volvieron a verse. El video del backstage de la producción fotográfica fue analizado minuciosamente por los usuarios. Para muchos, el lenguaje corporal de las modelos reveló más de lo que las fotos mostraban. Nicole Neumann se vio distante, con "frialdad" y una sonrisa forzada. Varios seguidores de ambas notaron que la rubia se alejaba de su colega apenas las cámaras dejaban de disparar, mientras que Pampita, por su parte, intentaba acercarse con abrazos y hasta intentó darle un beso en la mejilla, un gesto que fue interpretado como un intento de demostrar cordialidad.

pampita y nicole neumann (1) ¿Cómo se mostraron las dos modelos? Captura de video Para Ti Las opiniones de los usuarios se dividieron de inmediato. "Nicole hermosa, y Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita. Nicole con su sonrisa descontracturada, natural y Pampita siempre haciendo fuerza para mantener su sonrisa", escribió una seguidora. Otra, en cambio, defendió a la modelo pampeana. "En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso", sentenció, dejando en claro que, para ella, la tensión venía del lado de Neumann.

Desde cuándo Pampita y Nicole Neumann son archienemigas La rivalidad entre ambas se remonta a principios de los 2000 y se convirtió en uno de los temas más populares del espectáculo. La llegada de la morocha oriunda de La Pampa al modelaje argentino, con su estatura más baja y su estilo que rompía con el estereotipo de la top model rubia y alta, no fue del todo bien recibida por las figuras ya consagradas. La tensión escaló cuando comenzó a circular el famoso apodo "Muqui" (diminutivo de mucama) para referirse a Pampita.