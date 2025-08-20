¿Está celoso? El particular comportamiento de Roberto García Moritán frente a Pampita y Martín Pepa
La modelo y el polista asistieron a un evento solidario, en el que también estuvo presente García Moritán.
Pampita y Martín Pepa apostaron una vez más al amor y se dieron una nueva oportunidad. La pareja, que se había separado hace un mes, fue vista en un partido de polo en Nueva York, Estados Unidos, y las fotos del momento se volvieron virales, confirmando su reconciliación.
Este martes, se llevó a cabo la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos en el Hotel Hilton. La modelo y el polista dijeron "presente" en dicho evento, como también lo hizo Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich, su actual pareja.
Y, en aquella cena, una persona capturó el particular comportamiento del empresario frente a la pareja. En el video, que fue subido a la cuenta de X @elejercitodelam, se puede ver a García Moritán tratando de ver la mesa en la que se encontraba su ex y su pareja.
"Moritán pispea a Pampita y Pepa", escribió la cuenta junto al clip.
Este es el video de Roberto García Moritán que compartió ElEjercitodeLAM
Y los comentarios no faltaron. "Espectacular el que organizó las mesas y el que filma jajajaj"; Jajaja todos iguales"; "Arrepentido", son algunos de las opiniones que circulan en la red social.