¿Está celoso? El particular comportamiento de Roberto García Moritán frente a Pampita y Martín Pepa

La modelo y el polista asistieron a un evento solidario, en el que también estuvo presente García Moritán.

Pampita y Martín Pepa apostaron una vez más al amor y se dieron una nueva oportunidad. La pareja, que se había separado hace un mes, fue vista en un partido de polo en Nueva York, Estados Unidos, y las fotos del momento se volvieron virales, confirmando su reconciliación.

Este martes, se llevó a cabo la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos en el Hotel Hilton. La modelo y el polista dijeron "presente" en dicho evento, como también lo hizo Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich, su actual pareja.

Martín Pepa, Pampita y Margarita Barrientos La pareja asistió a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos RS Fotos. Y, en aquella cena, una persona capturó el particular comportamiento del empresario frente a la pareja. En el video, que fue subido a la cuenta de X @elejercitodelam, se puede ver a García Moritán tratando de ver la mesa en la que se encontraba su ex y su pareja.

"Moritán pispea a Pampita y Pepa", escribió la cuenta junto al clip.