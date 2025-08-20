Cara a cara: Martín Pepa apretó al periodista que reveló detalles de la separación con Pampita

El comunicador contó todos los detalles sobre la tensa situación que vivió con el novio de la modelo mientras se encontraban en un evento benéfico.

Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa decidieron darse una segunda oportunidad luego de la repentina separación que realmente sorprendió al mundo de la farándula. Lo cierto es que finalmente se los pudo ver nuevamente juntos en un evento en el que coincidieron con Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, su actual pareja.

En las últimas horas, Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, y el periodista encargado de dar la primicia de la separación de la modelo y el polista, reveló que en el evento la pareja de la modelo lo enfrentó cara a cara. El comunicador contó cómo fue la tensa situación y reveló contundentes detalles.

"Fue una situación bastante incómoda, nunca me pasó", comenzó diciendo Méndez en el incio de la charla que mantuvo con el equipo de "Puro Show" (El Trece). Luego, agregó que "previamente a lo que sucedió, yo la saludó a Caro y después lo saludo a él porque Caro me dice, está acá Martín.

Video: Martín Pepa enfrentó a un periodista en un evento Cara a cara: Martín Pepa enfrentó a un periodista que habló sobre la separación con Pampita Gustavo reveló que, posteriormente a esta situación, él se retiró y fue allí donde ocurrió todo: "Estaban sirviendo la comida y me tocan el hombre. Me doy vuelta y quien estaba era Martín Pepa con Guillermo, el hermano de Carolina, la cara de muy poco buenos amigos".