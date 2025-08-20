Pampita: este es el verdadero motivo por el que volvió con Martín Pepa

Pampita acudió a un evento acompañada por el polista Marín Pepa con quien decidió apostar nuevamente al amor.

El fin de semana pasado trascendieron unas imágenes de Pampita y el polista Martín Pepa donde se confirmó la reconciliación de la pareja. Algunos se sorprendieron, mientras que la modelo se mostró feliz de apostar nuevamente al amor de pareja.

Pampita reconciliada En la noche del martes Pampita y el polista asistieron juntos a un evento de la Fundación Margarita Barrientos y la modelo no dudó en responder las preguntas de la prensa sobre la reconciliación y la apuesta al amor. En concreto, señaló que el motivo del acercamiento fue el “amor”.

Martín Pepa, Pampita y Margarita Barrientos Pampita, radiante en la gala. “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos mucho como pareja con esta distancia en este mes y medio.Hay muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Empezamos cero con toda la ilusión”, explicó Pampita.

Lo cierto es que la modelo fue consultada por los motivos de la ruptura y los motivos que habían trascendido a lo que respondió tajante: “Se dicen muchas cosas siempre. La realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas, nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos con los viajes, las carreras de los dos que cada uno disfruta muchos de lo que hace”, cerró.

Más allá de todo, Pampita se muestra radiante y feliz por esta reconciliación. Mientras tanto su ex, Roberto García Moritán, también asistió al evento acompañado de su novia con quien se muestra también muy enamorado por el momento.