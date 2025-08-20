Qué color eligió Pampita para su look de reencuentro con Martín Pepa

Pampita deslumbró en la cancha de polo con un tailleur sobrio y elegante. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Pampita viajó a Nueva York para asistir a la cancha de polo para reencontrarse con Martín Pepa. La escena fue rápida en viralizarse, puesto a que se los vio a ambos tomados de la mano, lo que generó rumores de reconciliación después de un tiempo de distancia.

Para la ocasión, la modelo eligió para su look un tailleur en color camel. El conjunto estaba compuesto por un pantalón de tiro alto de corte recto y un blazer oversized. Lejos de los excesos, Pampita volvió a mostrar que la elegancia muchas veces radica en lo minimalista.

Debajo, sumó una remera básica blanca, lo que reforzó la naturalidad de la propuesta y que, a la vez, realzó el protagonismo del traje. Como detalle, eligió un cordón de gamuza con un dije dorado, un accesorio de bajo perfil pero con la dosis justa de estilo.

El peinado fue un rodete tirante y pulido, dándole una estética limpia y precisa, mientras que la cartera en tono camel y las sandalias de tiras finas remataron el conjunto. Por supuesto, la coherencia de colores en toda la paleta fue la clave de un look que funcionaba como un bloque armónico, sin interrupciones visuales.