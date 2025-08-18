Anita Espasandín deslumbró con un look plateado que es furor

Anita Espasandín sumó una prenda comodín para un look invernal re canchero y funcional. ¡No te pierdas la foto!

Anita Espasandín compartió en Instagram una imagen tomada en un ascensor, donde su outfit se convirtió rápidamente en referencia para quienes buscaban abrigarse con toda la personalidad. El centro de atención fue un tapado largo de gamuza en tono plata, con detalles de piel negra en puños y cuello, más botones al tono.

Se trató de una prenda imponente que tenía textura, brillo y estructura en partes iguales. A pesar del protagonismo del abrigo, Anita equilibró el look con una base oscura de pantalón tipo parachute en negro, de silueta amplia, perfecto para las temperaturas bajas.

El detalle más llamativo vino de la mano de unas zapatillas deportivas en amarillo con acentos negros. Un golpe de color inesperado que rompió con la sobriedad y sumó mucha frescura.

Se sabe que el secreto para vestir bien en invierno está en las capas, el contraste de materiales y el juego con los accesorios. Fue así, como Anita logró un equilibrio entre que esté abrigado y sea original, manteniendo su impronta urbana.