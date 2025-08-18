Emilia Mernes impactó con un look súper hot de vestido ajustado y abrigo de piel

En redes, Emilia Mernes compartió fotos en donde se la ve con un vestido de terciopelo, accesorios de lujo y recibió un mensaje especial de Duki. ¡Mirá!

Emilia Mernes apareció en redes para compartir uno de sus últimos looks, mostrándose con un vestido negro de terciopelo que abrazaba su silueta, moldeado en un escote corazón con corpiño armado y breteles finos. La falda, ceñida, terminó por definir su figura con mucha elegancia.

Sobre los hombros, llevó un abrigo largo de piel negra, de esos que elevan un look a categoría de statement de inmediato. Este 2025, el uso de piel (sintética) ha vuelto con fuerza, y Emilia se encargó de recordarlo. En su versión, la llevó con el aplomo de quien entiende que el lujo no es un accesorio, sino también toda una actitud.

Un par de gafas de sol negras, formato envolvente, cortaron con la solemnidad del conjunto con un toque urbano. La joyería, por su lado, fue sutil pero precisa y se trató de una gargantilla de cristales y anillos florales de Swarovski.

Su pelo estuvo lacio y brillante, con raya al medio, y el maquillaje, lejos de ser exagerado, tuvo sus pestañas alargadas, mejillas sonrojadas, labios con gloss y esas pequeñas piedras bajo los ojos que ya son parte de su sello personal.

En Instagram, Emilia acompañó las fotos con un verso de su propio hit, Pasarella: “Diablo que viste a la moda”. En cuestión de horas, acumuló cientos de miles de likes y una colección de elogios, y entre los comentarios sobresalió el de Duki. “Llegué por L’Oréal, me quedé por lo real mente hermosa que sos”, escribió.