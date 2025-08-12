María Becerra y Emilia Mernes rompieron récords de audiencia en el streaming argentino: ¿ganó Olga o Luzu?
Dos entrevistas súper interesantes fueron de las más vistas en el streaming argentino. Olga con Emilia Mernes y Luzu con María Becerra, ¿quién obtuvo más audiencia?
El streaming argentino vivió una jornada histórica este lunes, con las dos plataformas más populares rompiendo sus propios récords de audiencia. Luzu TV y Olga convocaron a miles de espectadores en vivo con la presencia de dos de las artistas más importantes del momento: María Becerra y Emilia Mernes. Ambas entrevistas se convirtieron en temas de conversación en las redes sociales y demostraron el enorme poder de convocatoria de estas figuras.
El ciclo de Luzu TV, Nadie Dice Nada, fue el primero en hacer historia. Durante la participación de La Nena de Argentina, el programa alcanzó un pico de 149 mil espectadores en vivo. La entrevista, marcada por un clima distendido y amigable, generó una gran repercusión. Los clips del momento no tardaron en viralizarse, llenando de comentarios positivos las plataformas y confirmando el gran momento profesional que vive la artista.
Te Podría Interesar
Horas más tarde, fue el turno de Olga. En su programa Los Tapados de Laburo, la presencia de Emilia Mernes logró un pico de 95 mil espectadores, un número que reafirma el estatus de la cantante como una de las figuras más convocantes del streaming. La artista no solo habló de su carrera, sino que también generó un gran revuelo con una propuesta que sorprendió a todos.
Cómo sería el grupo pop de Emilia Mernes
Durante la entrevista, Nacho Elizalde le preguntó a Emilia si había la posibilidad de crear un "súper grupo" con sus amigas popstars. La cantante se mostró entusiasmada con la idea y, cuando le pidieron que las nombrara, la respuesta de Emilia no decepcionó: "Para mí tienen que estar Cazzu, Lali, María Becerra, Tini Stoessel…". El equipo del programa y los espectadores celebraron la iniciativa, y Evelyn Botto las bautizó como "Las Avengers".
La artista también se tomó un momento para recordar a una amiga muy querida. Antes de finalizar el listado, Emilia Mernes agregó a Nicki Nicole, revelando con humor que "si no la nombraba me mataba". La idea del supergrupo generó una gran expectativa y demostró que la unión entre las artistas argentinas es más fuerte que nunca.