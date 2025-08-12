María Becerra y Emilia Mernes rompieron récords de audiencia en el streaming argentino: ¿ganó Olga o Luzu?

Dos entrevistas súper interesantes fueron de las más vistas en el streaming argentino. Olga con Emilia Mernes y Luzu con María Becerra, ¿quién obtuvo más audiencia?

El streaming argentino vivió una jornada histórica este lunes, con las dos plataformas más populares rompiendo sus propios récords de audiencia. Luzu TV y Olga convocaron a miles de espectadores en vivo con la presencia de dos de las artistas más importantes del momento: María Becerra y Emilia Mernes. Ambas entrevistas se convirtieron en temas de conversación en las redes sociales y demostraron el enorme poder de convocatoria de estas figuras.

maria becerra en luzu María Becerra visitó Luzu TV: @nadiedicenada El ciclo de Luzu TV, Nadie Dice Nada, fue el primero en hacer historia. Durante la participación de La Nena de Argentina, el programa alcanzó un pico de 149 mil espectadores en vivo. La entrevista, marcada por un clima distendido y amigable, generó una gran repercusión. Los clips del momento no tardaron en viralizarse, llenando de comentarios positivos las plataformas y confirmando el gran momento profesional que vive la artista.

emilia mernes en olga Emilia Mernes la pasó muy bien en el streaming de OLGA. @olgaenvivo Horas más tarde, fue el turno de Olga. En su programa Los Tapados de Laburo, la presencia de Emilia Mernes logró un pico de 95 mil espectadores, un número que reafirma el estatus de la cantante como una de las figuras más convocantes del streaming. La artista no solo habló de su carrera, sino que también generó un gran revuelo con una propuesta que sorprendió a todos.

Cómo sería el grupo pop de Emilia Mernes Durante la entrevista, Nacho Elizalde le preguntó a Emilia si había la posibilidad de crear un "súper grupo" con sus amigas popstars. La cantante se mostró entusiasmada con la idea y, cuando le pidieron que las nombrara, la respuesta de Emilia no decepcionó: "Para mí tienen que estar Cazzu, Lali, María Becerra, Tini Stoessel…". El equipo del programa y los espectadores celebraron la iniciativa, y Evelyn Botto las bautizó como "Las Avengers".