Mario Pergolini se metió en la guerra entre Olga y Luzu TV: "Ya nos peleamos..."

En los últimos días, Migue Granados y Nico Occhiato arremetieron uno contra otro tras darse a conocer algunos dudosos números acerca de la audiencia de Luzu Tv. En un ida y vuelta de mensajes, no faltó la palabra de Mario Pergolini quien uso su trayectoria y espacio en radio para expresar su postura.

El consejo de Pergolini para el streaming

Sin lugar a dudas, Pergolini es uno de los precursores del streaming en Argentina y tiene mucha historia dentro de los medios de comunicación del país. Considerando su lugar, opinó sobre el ida y vuelta de los comentarios que se publicaron entre Occhiato y Granados a partir del drama de los números de audiencia.

Pelea entre streamers. / Foto: Archivo

Para comenzar, aseguró que se siente involucrado en la guerra porque es parte del streaming. "No porque me crea que haya inventado la tecnología para hacer el streaming", aseguró para evitar críticas y continuó el discurso.

"Veo que sigue existiendo esta charla en donde discuten cuánto tenemos, cuánto no tenemos, en la televisión que dicen 'ay dicen que son un montón pero no son nada'. Miren, no importan nuestros números del live, no importa en lo más mínimo. Está bueno pero no importa", aseveró.

Más adelante, considerando el tiempo que pasó en televisión, Mario Pergolini sumó: "Ya nos peleamos en la tele por eso. El número es una vanidad momentánea. Es halagador cuando es alto pero lo bueno que tiene el streaming es que los programas quedan para la historia (...) Lo que dijo ayer Occhiato es muy correcto, estamos generando comunidades. Eso hace que esto sobreviva".