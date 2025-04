"Disimulen": Miguel Granados y Nicolás Occhiato protagonizaron un fuerte cruce en las redes por el rating del streaming

Comenzó la guerra entre Miguel Granados y Nicolás Occhiato. Los directores de OLGA y LUZU TV se cruzaron en X y se dijeron de todo.

Todo inició el pasado martes a la tarde, cuando la cuenta Real Time (@RealTimeRating) informó sobre los números de los canales de streaming. "#Streaming. Para analizar: OLGA lideraba la tarde y LUZU sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar", comunicó la página, al mismo tiempo que reveló que a las 15.15 h, LUZU TV tenía 43.000 espectadores y a las 15.25 h ya tenía 60.000.

Los números que dio a conocer la cuenta Real Time. Créditos: captura de pantalla X @RealTimeRating.

Unos minutos después de aquella publicación, Granados compartió un mensaje muy picante: "¡Chicos, disimulennn! ¿En un minuto?. Mientras que, por otro lado, Occhiato respondió el posteo de Real Time.

"Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo... nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces", afirmó el conductor.

El picante comentario del director de OLGA. Créditos: captura de pantalla X @miguegranados.

Luego de que Nicolás contestara, Miguel reaccionó con un meme: "Entró la balubi", que significa que la información molestó a su contrincante.

Más tarde, Occhiato volvió recargado y compartió un video en el que se ve a Granados planteando una posible situación en la que arruinaría el trabajo de la competencia. "Listo. Ya entendí todo", escribió el director de LUZU TV junto al clip.

El cruce en X entre Occhiato y Granados. Créditos: captura de pantalla X @NicolasOcchiato.

Y Migue Granados no se quedó callado y le contestó contundentemente: "Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios".