Griselda Siciliani combina su look urbano con botas rojas y en redes opinan

Nada más romántico que una escapada fuera de la Ciudad luego de una agenda intensa. Griselda Siciliani se relajó junto a Luciano Castro en Mar de Cobo y compartió detalles de su viaje en Instagram. Lo que más llamó la atención fue su calzado, que se trató de unas red boots rojas que no tardaron en llamar la atención.

Combinó esas botas con un jogging gris claro y una campera inflable negra decorada con franjas azules, rojas, naranjas y amarillas en el pecho. Sumó unos lentes de sol oscuros que complementaron esa vibra sporty-chic. Las botas, por supuesto, fueron el centro del look, siendo cómodas e impermeables, pensadas tanto para la lluvia como para el frío.

Se la vio con un mate en la mano, disfrutando de una mañana fresca rodeada de naturaleza, y claro, las red boots no faltaron. Si bien son típicas de climas montañosos o nevados, Griselda las usó en un contexto más urbano, y esa versatilidad le dio un toque renovado al estilo comfy.

La actriz, que terminó de grabar la serie "Envidiosa" y participó en la biopic sobre Menem, mostró que el calzado no tiene que ser secundario, puesto a que lo usó como protagonista. Al mezclar su armario hogareño con un objeto original, logró que el look quedara como inspiración para salir al frío con toda la onda.