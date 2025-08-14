Cinco destinos exclusivos del mundo que solo visitan ricos y famosos

En el mundo del turismo existen rincones exclusivos que no aparecen en cualquier guía de viajes. Lugares donde la privacidad, el lujo y el entorno natural o arquitectónico privilegiado los han convertido en el refugio predilecto de celebridades, empresarios y miembros de la realeza. Estas joyas, repartidas por el planeta, no solo destacan por su belleza, sino también por el alto nivel de servicios y la exclusividad que ofrecen a quienes pueden permitírselo.

Desde playas privadas de aguas turquesa hasta villas frente a lagos rodeados de montañas, estos destinos están pensados para el descanso y la discreción. Muchos de ellos solo son accesibles mediante transporte privado o cuentan con hoteles de altísimo nivel que limitan la cantidad de huéspedes. A continuación, un recorrido por cinco de estos lugares que cautivan a los ricos y famosos.

Ubicada en el corazón del Caribe, Saint Kitts combina playas de arena dorada con exuberantes montañas volcánicas. Su puerto recibe yates de lujo y cruceros privados, mientras que en la isla abundan resorts cinco estrellas y villas exclusivas. Es un destino que mezcla relax con actividades como el golf, el buceo y recorridos por antiguas plantaciones azucareras.

La tranquilidad es una de sus principales cartas de presentación: aquí las celebridades pueden pasear por sus pueblos coloniales sin el acoso de las cámaras. Además, la isla ofrece una rica escena gastronómica con restaurantes gourmet y espacios privados para cenas frente al mar.

shutterstock_2427528325 Sus playas vírgenes y resorts de lujo la convierten en un refugio caribeño codiciado por celebridades y millonarios. Shutterstock

Lago de Como (Italia)

En el norte de Italia, el Lago de Como es sinónimo de elegancia. Rodeado de villas históricas, jardines impecables y pueblos encantadores, ha sido durante décadas el lugar de descanso de aristócratas y estrellas de Hollywood. Sus aguas tranquilas y las vistas a los Alpes lo convierten en un escenario perfecto para quienes buscan privacidad y belleza.

El acceso en barco privado y la posibilidad de alquilar villas con muelles exclusivos hacen que este destino sea perfecto para escapadas discretas. Además, la región es famosa por su gastronomía, con restaurantes que combinan cocina italiana tradicional con propuestas innovadoras.

shutterstock_2497801563 Rodeado de villas históricas y montañas, es el retiro favorito de artistas y empresarios en busca de privacidad. Shutterstock

The Hamptons (Estados Unidos)

En la costa este de Estados Unidos, The Hamptons es el lugar elegido por la élite neoyorquina para pasar los veranos. Sus extensas playas, mansiones de arquitectura impecable y ambiente sofisticado lo convierten en uno de los enclaves más caros del país.

Más allá de las playas, ofrece una amplia agenda cultural, desde galerías de arte hasta eventos benéficos, que suelen ser el punto de encuentro de famosos y empresarios. Aquí, la exclusividad no solo está en las propiedades, sino en la vida social que se desarrolla cada temporada.

image Mansiones junto al mar, exclusivas fiestas y un ambiente selecto hacen de esta zona un símbolo del lujo neoyorquino. Wikipedia

Cayo Musha (Bahamas)

Este islote privado en las Bahamas es propiedad del ilusionista David Copperfield y solo puede alquilarse de forma completa. Con playas de arena blanca y aguas cristalinas, Cayo Musha es el epítome de la exclusividad: recibe a grupos muy reducidos y ofrece villas de lujo rodeadas de naturaleza virgen.

El servicio es totalmente personalizado, desde chefs privados hasta actividades como snorkel, pesca o excursiones a islas cercanas. Es un destino pensado para escapar de todo, donde la única compañía es el mar y el cielo despejado.

shutterstock_2629481707 Una isla privada con arenas blancas y aguas turquesas que ofrece la máxima exclusividad a sus visitantes. Shutterstock

Isla Tortuga (Fiyi)

En pleno Pacífico Sur, la Isla Tortuga es un resort privado que recibe a un número muy limitado de huéspedes a la vez. Sus playas de postal y arrecifes de coral intactos la han convertido en uno de los destinos favoritos para lunas de miel de celebridades.

Cada alojamiento está diseñado como una villa independiente, con vistas directas al mar y acceso a playas casi privadas. Las actividades van desde el buceo y el paddle surf hasta paseos a caballo al atardecer, todo en un entorno que prioriza la tranquilidad y la desconexión total.