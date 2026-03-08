La regla de los 10 minutos: el método simple para dejar de postergar tareas

Postergar tareas importantes es una conducta más común de lo que parece. Muchas personas saben que deben hacer algo, pero lo dejan para más tarde una y otra vez. Este comportamiento, conocido como procrastinación, puede generar estrés, frustración y sensación de culpa.

Sin embargo, existe una estrategia simple que se volvió popular en los últimos años: la regla de los 10 minutos.

El método es sencillo. Consiste en comprometerse a realizar una tarea que se está evitando durante solo diez minutos. No más. La idea es reducir la resistencia inicial que aparece cuando una actividad parece demasiado larga o difícil.

Según especialistas en comportamiento, el principal obstáculo para empezar una tarea suele ser el primer paso. El cerebro tiende a evitar aquello que percibe como complejo, aburrido o demandante.

Cuando se plantea la tarea como un compromiso breve, la barrera psicológica disminuye. Diez minutos parecen manejables y no generan la misma sensación de esfuerzo que una actividad prolongada.

Curiosamente, muchas personas descubren que después de esos primeros minutos continúan trabajando sin dificultad. Esto ocurre porque una vez que el cerebro se involucra en la actividad, la resistencia inicial desaparece.

Este fenómeno está relacionado con el llamado efecto de activación, un principio psicológico que indica que comenzar una tarea facilita su continuidad.

La sensación de progreso

Además, iniciar una actividad genera una sensación de progreso. Incluso un pequeño avance puede mejorar la motivación y reducir la ansiedad asociada a las tareas pendientes.

La regla de los 10 minutos también puede aplicarse a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Algunas personas la utilizan para estudiar, ordenar la casa, responder correos o comenzar proyectos personales.

Otro beneficio del método es que evita la presión excesiva. En lugar de pensar en todo lo que falta por hacer, la persona se enfoca en un período breve de tiempo.

Los especialistas señalan que dividir las tareas en segmentos pequeños es una estrategia eficaz para mejorar la productividad. El cerebro responde mejor a objetivos concretos y alcanzables.

Aunque pueda parecer una técnica demasiado simple, muchos expertos coinciden en que la procrastinación no siempre se resuelve con fuerza de voluntad. En muchos casos, se trata de modificar la forma en que se perciben las tareas.

Reducir la escala del compromiso puede ser suficiente para poner en marcha la acción.

En un contexto donde las distracciones digitales son cada vez más frecuentes, herramientas como la regla de los 10 minutos ofrecen una alternativa práctica para recuperar el foco y avanzar paso a paso.