El pueblo de Salta que si o si debes conocer si visitas la provincia

A solo 22 kilómetros de la ciudad de Salta, La Caldera combina la calma de un pueblo rodeado de selva con atractivos culturales, paisajes únicos y un festival que late al ritmo del folclore.

En el norte del Valle de Lerma, rodeado por la exuberancia de las yungas y a solo 22 kilómetros de la ciudad de Salta, se encuentra La Caldera, un pueblo que combina paisajes únicos, historia viva y costumbres que se transmiten de generación en generación.

El acceso por la Ruta Nacional 9 ya anticipa la belleza del lugar: un camino de cornisa, con curvas cerradas y balcones naturales que se asoman a la selva. Durante el verano, las nubes se posan sobre los cerros, formando el fenómeno conocido como “lluvia horizontal”, una neblina que envuelve el paisaje y lo vuelve casi mágico.

Su nombre tiene dos posibles orígenes: algunos sostienen que proviene de un misionero jesuita de apellido Caldera, mientras que otros lo vinculan a una antigua fundición de plomo que, por su fuente de agua, recordaba a una caldera. Lo cierto es que el pueblo, ubicado a 1.200 metros sobre el nivel del mar, ha sabido mantener su identidad, con una población mayormente criolla, descendiente de comunidades originarias y colonos españoles.

La_Caldera1-Salta_Argentina Vista panorámica de La Caldera, rodeada por la selva de yungas y con el Cerro de la Cruz al fondo. Uno de los grandes emblemas de este pueblo es la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, construida por los jesuitas en el siglo XVII junto al antiguo Camino del Inca, la ruta utilizada por los pobladores del Imperio para unir sus territorios. Su arquitectura sencilla pero imponente, y su valor histórico, la convierten en una parada obligada. Muy cerca, se alza el Cristo Penitente, una escultura monumental de 28 metros de altura que, desde lo alto, protege a la localidad. En su base hay una moderna capilla y un espacio parquizado ideal para contemplar el Valle de Lerma.

Para quienes disfrutan del aire libre, el Cerro de la Cruz ofrece un breve ascenso que regala las mejores vistas del valle. Y a solo 5 kilómetros del pueblo, el Dique Campo Alegre sorprende con sus aguas rodeadas de cerros y quebradas. Este embalse, que abastece de agua a Salta y riega sembrados, es perfecto para practicar pesca, navegación a vela, deportes náuticos, trekking y cabalgatas. Además, su entorno es un paraíso para la observación de aves, gracias a la diversidad ambiental que se articula con otras reservas de la región.