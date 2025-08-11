El pueblo bonaerense junto al Paraná para una escapada con sabor a río

En la provincia de Buenos Aires todavía hay rincones capaces de sorprender incluso a los viajeros más curiosos. Ramallo es uno de ellos: un pueblo que, sin estridencias, se ha ganado un lugar en el corazón de quienes buscan un descanso frente al río Paraná. Situado a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, es perfecto para una escapada corta que combina aire libre, buena mesa y tranquilidad.

Lejos del turismo masivo, este pueblo ribereño invita a caminar por su costanera, disfrutar de la brisa del río y dejar que el tiempo pase sin apuro. La conexión con la naturaleza es inmediata, y se suma a un ambiente sereno que permite desconectarse de las pantallas y el ruido urbano para recargar energías.

image Ramallo es el pueblo perfecto para comer pescado a la vera del río. Archivo Este pueblo se esconde a orillas del Paraná El río es el gran protagonista de Ramallo. Sus aguas ofrecen un escenario perfecto para la práctica de vela, kayak, pesca, windsurf o simplemente para contemplar el atardecer desde la costa. La vida del pueblo gira en torno a esta geografía privilegiada, que también define su identidad gastronómica.

En Ramallo, comer pescado no es solo una comida: es una experiencia. Restaurantes y parrillas ofrecen platos elaborados con dorado, boga o surubí recién extraídos, cocinados con recetas locales que resaltan su frescura. Y para quienes quieran sumar un recorrido cultural, el Museo Municipal Hércules Rabagliati guarda más de 7.000 piezas que narran la historia y la vida cotidiana de la zona, desde fotografías y armas hasta un antiguo carruaje.