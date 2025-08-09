Tres pueblos bonaerenses donde la tradición alemana sigue viva

En el corazón de Buenos Aires, hay tres pueblos que conservan la herencia de los alemanes del Volga entre fiestas, gastronomía y arquitectura típica.

La arquitectura tradicional y las celebraciones como la Kreppelfest mantienen viva la identidad alemana en las calles de Hinojo.

A lo largo y ancho de la Argentina, el legado europeo está presente en paisajes, costumbres y celebraciones, y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Entre campos, sierras y pequeños arroyos, se esconden pueblos fundados por inmigrantes que trajeron consigo sus tradiciones y su manera de entender la vida. Entre esas huellas históricas, las colonias alemanas del Volga se destacan por su arquitectura, su gastronomía y sus fiestas populares que cada año renuevan el espíritu comunitario.

Hoy, estos pueblos y colonias son el destino perfecto para una escapada diferente. Invitan a descubrir una Buenos Aires rural, donde el tiempo parece transcurrir más despacio y la vida se comparte entre iglesias centenarias, fiestas típicas y sabores caseros. Recorrer estas localidades es viajar en el tiempo y conocer la identidad de quienes forjaron buena parte de la historia argentina.

Colonia Hinojo Es el primer asentamiento de alemanes del Volga en el país. Sus calles y casas conservan el legado de aquellos inmigrantes que llegaron a fines del siglo XIX. Cada marzo, la Kreppelfest reúne a vecinos y visitantes en una fiesta que celebra la identidad alemana a través de la música, la danza, la cerveza artesanal y los platos típicos.

309126996_463803809114127_4944682064815291751_n En Colonia San Miguel y Nievas, los visitantes pueden recorrer capillas históricas, degustar productos caseros y reencontrarse con el ritmo pausado del campo bonaerense. Colonia San Miguel Fundada el 3 de octubre de 1881 y conocida originalmente como “Deheler”, esta colonia mantiene vivas las costumbres traídas por sus fundadores. Caminar por sus calles es descubrir la arquitectura típica del Volga y una comunidad orgullosa de sus raíces centroeuropeas, transmitidas de generación en generación.