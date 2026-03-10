El estilismo de María Vázquez que es pura inspiración para la vida diaria

María Vázquez deslumbró en Nueva York con el look perfecto para este otoño. ¡Mirá las fotos en la nota!

Durante su reciente viaje a la ciudad de Nueva York, María Vázquez compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde dejó ver uno de sus estilismos más logrados, que se trató de un outfit que resumió varias de las claves de la temporada.

Las fotografías la mostraron caminando por las calles de Manhattan, con un look que constaba de una polera negra ajustada con un pantalón de cuero marrón, dos piezas que este año volvieron a ocupar un lugar privilegiado dentro del street style internacional.

El resultado fue un estilismo simple pero contundente, en el que cada prenda cumplió un rol claro dentro del conjunto. Ese equilibrio fue precisamente lo que convirtió al outfit en una referencia perfecta para los días de media estación o de frío.

Sin embargo, la verdadera estrella del outfit fue el pantalón de cuero marrón de tiro alto y con corte recto, cuya silueta estilizó su figura.