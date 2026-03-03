María Vázquez impactó con un vestido lencero rojo a sus 51 años

Mirá cómo llevó María Vázquez el color más poderoso de la temporada. Todos los detalles y fotos de su look en la nota.

En el mes del amor, María Vázquez eligió hablar en rojo. A sus 51 años, la empresaria y modelo compartió en Instagram un carrete con varios de sus outfits más destacados, pero hubo uno que se llevó todas las miradas, y se trató de un estilismo monocromático en rojo intenso.

El vestido lencero de satén fue el eje del conjunto. De líneas simples, pero efecto contundente, se presentó como una pieza ideal para la noche. En el pie de foto escribió “Febrero” junto a un emoji de corazón.

El diseño incluyó breteles finos y un delicado escote drapeado que se adaptó al cuerpo con caída fluida, estilizando su silueta. El detalle más impactante apareció en la espalda completamente descubierta, logrando la cuota justa de sensualidad.

Para reforzar el concepto total red del look, sumó unas sandalias de taco alto al tono, con tiras finas y pulsera al tobillo, tipo stilettos.