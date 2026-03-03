Hoy hay un eclipse lunar total: cómo impactará en cada signo zodiacal

El eclipse lunar total del 3 de marzo se presenta como un evento astrológico de fuerte intensidad simbólica. En astrología , los eclipses lunares suelen asociarse a culminaciones, revelaciones emocionales y cambios inevitables que empujan a tomar decisiones postergadas. Este fenómeno no actúa de forma aislada: su influencia se despliega durante las semanas siguientes, dejando huellas distintas en cada signo del zodiaco.

A continuación, un análisis signo por signo sobre los principales movimientos que se activan tras este eclipse, con foco en vínculos, trabajo, emociones y proyectos personales.

Para Aries, el eclipse marca un punto de inflexión en la vida cotidiana y laboral. Situaciones que venían generando desgaste llegan a su límite. Será un período propicio para redefinir rutinas, asumir nuevos desafíos y cerrar etapas que ya no aportan crecimiento.

Tauro sentirá con fuerza la necesidad de expresarse con mayor autenticidad. El eclipse impulsa cambios en relaciones afectivas y proyectos creativos. Se abre una etapa para priorizar el deseo personal por sobre expectativas ajenas.

El impacto del eclipse lunar se manifiesta en asuntos familiares y emocionales. Para Géminis, es tiempo de ordenar el pasado, resolver temas pendientes y tomar decisiones vinculadas al lugar que se ocupa dentro del núcleo íntimo.

Cáncer: nuevas verdades en la comunicación

El eclipse trae revelaciones a través de conversaciones clave. Cáncer deberá prestar atención a lo que se dice —y a lo que se calla—. Acuerdos, contratos o vínculos cercanos pueden transformarse de manera definitiva.

Leo: revisión del valor personal y los recursos

Para Leo, el foco está puesto en la economía y la autoestima. El eclipse invita a revisar la forma de administrar recursos y reconocer talentos. Puede marcar el cierre de una fuente de ingreso y el inicio de otra más alineada con el propio valor.

Virgo: el eclipse lunar y una reinvención personal

El eclipse ocurre en un punto sensible para Virgo, impulsando cambios en la identidad y la forma de mostrarse ante los demás. Es un llamado a soltar viejas exigencias y animarse a una versión más flexible y auténtica.

Libra: cierre de ciclos emocionales

Libra atraviesa un proceso de introspección profunda. El eclipse favorece la sanación de heridas del pasado y el cierre de etapas silenciosas. Descansar, reflexionar y soltar culpas será clave para encarar lo nuevo.

Escorpio: redefinición de amistades y proyectos

Para Escorpio, el eclipse lunar señala movimientos en el ámbito social. Algunas alianzas se disuelven y otras se fortalecen. También puede implicar un cambio de rumbo en objetivos a largo plazo.

Sagitario: giros en la vocación y la imagen pública

Sagitario enfrenta definiciones importantes en lo profesional. El eclipse puede traer reconocimiento, pero también la necesidad de dejar un rol que ya no representa. La coherencia entre lo que se es y lo que se hace será central.

Capricornio: expansión de creencias y horizontes

El impacto del eclipse impulsa a Capricornio a revisar sus convicciones. Estudios, viajes o asuntos legales pueden tomar un nuevo rumbo. Se abre una etapa de mayor apertura mental y búsqueda de sentido.

Acuario: transformaciones internas y económicas

Acuario vive el eclipse como un proceso intenso de depuración emocional. Temas vinculados a recursos compartidos, herencias o deudas salen a la luz. Es un momento clave para soltar apegos y miedos.

Piscis: redefinición de relaciones clave

Para Piscis, el eclipse lunar pone el foco en la pareja y las asociaciones. Vínculos importantes atraviesan un antes y un después. La claridad emocional permitirá tomar decisiones más maduras y alineadas con el bienestar personal.