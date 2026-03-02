Luna llena y eclipse: el sencillo ritual para conectar con tu interior y comenzar marzo renovado

El cuidado de la piel, la hidratación y la alimentación toman un lugar importante para atraer buenas energías.

La luna llena y el eclipse funcionan como un portal para atraer buenas energías.

La luna llena del 3 de marzo será acompañada por un eclipse lunar total. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre lo cotidiano, los hábitos, la salud y los pequeños gestos, pero también a ordenar, depurar y tomar consciencia sobre lo que nos ayuda a progresar.

La energía de esta luna tiene que ser aprovechada para revisar y soltar todo lo que nos degrada emocionalmente, así preparamos el terreno para un nuevo ciclo. Por eso, este es el mejor momento para crear un ritual muy sencillo que intenta conectarte contigo mismo y sintonizar la energía de la luna.

Debido a la posición de algunos planetas y la energía del próximo eclipse, es posible que notes tensión e impulsividad. Sin embargo, hay que evitar las acciones rápidas y canalizar esa vertiginosa energía con conciencia para saber qué camino tomar y sin que nos arrepintamos en el camino.

El ritual sencillo para aprovechar el clima astronómico Para llevar esta energía de la forma más calma posible es necesario realizar un pequeño ritual. El primer paso es renovar tu piel con un exfoliante natural y dejar actuar durante 15 minutos. No solo te hidrata la piel, si no que te obligará a permanecer quieto y relajado.

eclipse solar EFE El eclipse lunar da el pie para analizar nuestro alrededor. Archivo También hay que hidratarse más de lo habitual y evitar consumir bebidas azucaradas en exceso. Estas últimas potenciarán tu energía y te llevarán a lugares que no son buenos para ti. Puedes reemplazarlas por tés de plantas que ayudan a depurar líquidos y evitar la retención de ellos.