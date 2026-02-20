Todo listo: la Nasa lanzará en marzo la misión a la Luna con cuatro astronautas

La Nasa ha completado con éxito las pruebas de la misión Artemis II que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo, y los tripulantes comenzarán hoy un periodo de cuarentena con el objetivo de despegar antes de catorce días, aunque la fecha para el lanzamiento aún no se ha fijado.

La prueba anterior tuvo que detenerse el pasado 3 de febrero tras detectarse varios fallos en las diferentes fases del ensayo general, entre ellos una fuga de combustible, pero hoy ha logrado completar todos los exámenes .

Entonces, se detuvo la cuenta regresiva del lanzamiento cuando ya se había cargado el combustible y un equipo había acudido para comprobar el cierre de las escotillas de la nave espacial Orion, en la que viajarán los cuatro astronautas.

Los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen tienen previsto iniciar hoy una cuarentena para limitar su exposición a posibles enfermedades antes del lanzamiento, un periodo de resguardo que está programado durante catorce días, por lo que el despegue debería realizarse antes del próximo 6 de marzo, aunque aún no se ha fijado la fecha oficial.

La nave espacial Orion que alojará a los cuatro astronautas será propulsada al espacio por el 'Sistema de Lanzamiento Espacial' (SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la Nasa) y deberá dar varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna, sobrevolar el satélite y regresar, en una misión que se prolongará durante diez días, durante los cuales los astronautas tomarán en varias ocasiones el control manual de la nave para realizar varias comprobaciones y demostraciones.

misión Artemis II Nasa Luna cohete La Nasa tomó nota de los problemas de Artemis II durante un ensayo general. Foto Efe EFE

Allanando el camino para llegar a Marte

Artemis II es la segunda misión del Programa Artemis tras el vuelo no tripulado que se realizó en 2022, y precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience así el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway.

La estación Gateway, además de 'conectar' y coordinar las misiones entre la Tierra y la Luna, servirá para realizar numerosos experimentos científicos fuera de la magnetosfera terrestre y para probar tecnologías que pueden ser clave para viajes más largos y servir de paso intermedio para futuras misiones tripuladas -entre ellas a Marte-, dentro de un proyecto internacional que lidera la Nasa e involucra a numerosas agencias.

Las pruebas para el lanzamiento de la misión Artemis II que se han realizado en el Centro Espacial Kennedy que la Nasa tiene en Florida han sido seguidas por los cuatro tripulantes desde el Centro de Control de Lanzamiento, ha informado la Nasa.

Durante la prueba, los equipos supervisaron de cerca las operaciones de abastecimiento de hidrógeno líquido, que resultaron muy complejas en pruebas anteriores, y comprobaron que las concentraciones de hidrógeno se mantuvieron por debajo de los límites permitidos, "lo que dio confianza a los ingenieros en los nuevos sellos instalados en la interfaz que dirige el combustible al cohete", ha aclarado la agencia estadounidense en sus canales oficiales.

Pequeños fallos durante el ensayo

Sí se registraron algunos problemas, ya que al inicio de las operaciones de abastecimiento de combustible, los equipos experimentaron una pérdida de comunicaciones terrestres en el Centro de Control de Lanzamiento.

Los operadores recurrieron temporalmente a métodos de comunicación de respaldo para mantener la seguridad de las actividades de carga del combustible hasta que se restablecieran los canales de comunicación normales, pero los ingenieros lograron aislar el equipo que causó el problema.

Durante los próximos días, los técnicos utilizarán grúas para instalar plataformas de acceso temporales en el lanzador móvil, y esas plataformas les permitirán acceder a los segmentos superiores de los propulsores de cohetes sólidos del 'SLS' y al tanque intermedio para realizar el mantenimiento del sistema de terminación de vuelo y volver a probarlo para que cumpla con todos los requisitos de seguridad, ha subrayado la Nasa.

Pasos hacia la >Luna

La Agencia ha explicado que las plataformas se desarrollaron a partir de las lecciones aprendidas durante la misión Artemis I y permiten a la Nasa completar las pruebas completas del sistema de seguridad desde la plataforma de lanzamiento, sin necesidad de regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la Nasa para realizar nuevas pruebas.

Tras el éxito del ensayo general que ha realizado la Nasa durante los últimos dos días, varios de los expertos responsables de la misión Artemis II comparecerán hoy en rueda de prensa para informar sobre los detalles de los ensayos y avanzar los siguientes pasos del programa. Efe