Artemis: la NASA imformó cuándo despegará la misión a la luna

Artemis vuelve a poner a la Luna en el centro del plan espacial de la NASA y, si la próxima prueba con combustible sale bien, el primer intento de despegue sería el 6 de marzo.

Artemis avanza hacia su próxima etapa La NASA realiza una prueba clave para definir la fecha de despegue hacia la Luna.

La NASA puso en marcha una prueba clave para definir el cronograma de Artemis y, con ese resultado en mano, recién entonces confirmará el día exacto del lanzamiento. Por ahora, la agencia remarcó que la primera oportunidad posible para el despegue es el viernes 6 de marzo, aunque todo depende de que el ensayo se complete sin contratiempos y de que el análisis de datos sea favorable.

Artemis y la prueba que define el calendario Desde la noche del martes comenzó el segundo “ensayo en frío” o Wet Dress Rehearsal del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, ya montados en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El objetivo es repetir el proceso completo como si fuera el día real: cargar propelentes criogénicos, avanzar con el conteo regresivo y practicar escenarios de pausa o cancelación.

artemis misión Artemis y el regreso a la Luna La misión busca volver a llevar astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972. NASA/Josh Valcárcel En concreto, el test contempla el llenado de tanques, la verificación de la capacidad de “reiniciar” el reloj de la cuenta regresiva y el drenaje del combustible para simular procedimientos de aborto de lanzamiento. La NASA busca llegar al final de la secuencia con una operación estable, especialmente después de inconvenientes técnicos que obligaron a correr las ventanas previstas para febrero.

Qué misión hará Artemis II y quiénes viajan Artemis II será la primera misión tripulada del programa y llevará a cuatro astronautas en un vuelo de alrededor de 10 días que los hará viajar alrededor de la Luna, en lo que será el primer recorrido lunar tripulado desde 1972.