Pronóstico: así va a estar el tiempo este jueves en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelantó que este jueves se espera una jornada con nubosidad variable en Mendoza, viento del sector sur y temperaturas más bajas en relación al miércoles.

Desde el SMN informaron que la temperatura mínima será de 19° y que la máxima rondará los 27°, sin superar los 30°.

Desde la madrugada se registrarán vientos moderados del sur y nubosidad variable. Mientras que hacia la noche se prevén lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia. En cordillera, en tanto, el pronóstico marca precipitaciones a partir de la tarde, con un cielo más cubierto y condiciones inestables.

Se esperan lluvias hacia la tarde noche en zonas del Valle de Uco.

De cara a los próximos días, el viernes se espera con nubosidad variable y condiciones ventosas, con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas. Los vientos serán moderados del sudeste, con una máxima de 29° y una mínima de 18°.