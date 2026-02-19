Este domingo más de 500.000 mendocinos votan en seis departamentos: qué se elige y quiénes deben hacerlo

Este domingo 22 de febrero de 2026, Mendoza vuelve a las urnas, pero no en toda la provincia. La votación se concentra en seis departamentos que decidieron separar su elección municipal del calendario legislativo del año pasado. En estas elecciones , la categoría principal es concejales para los Concejos Deliberantes locales.

Según el padrón, en total están habilitados 514 mil electores en esos seis departamentos. Maipú es el que concentra la mayor cantidad de votantes habilitados.

Deben votar las personas con domicilio en alguno de esos seis departamentos, siempre que figuren en el padrón. La consulta del lugar de votación se realiza en el padrón oficial habilitado para esta elección.

Respecto a la obligación, rige el esquema habitual: el voto es optativo para jóvenes de 16 y 17 años, obligatorio entre los 18 y los 70, y vuelve a ser optativo desde los 70. También existen exenciones por enfermedad o fuerza mayor comprobable, y para quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación con constancia correspondiente.

En Mendoza se votará con Boleta Única de Papel (BUP), el mismo sistema ya utilizado en elecciones anteriores: se marca la opción elegida en una única boleta provista en la mesa.

San Rafael, el caso especial

En San Rafael se dio el “caso especial” porque, además de renovar concejales, el municipio impulsaba que este domingo también se eligieran convencionales constituyentes para avanzar con la redacción de una nueva Carta Orgánica. La idea de fondo era dar un paso hacia mayor autonomía municipal, con un texto propio que ordene el funcionamiento institucional, político y administrativo del departamento.

Esa elección de convencionales llegó a estar en duda por una presentación judicial del diputado provincial José Luis Ramón (Protectora). El legislador pidió una medida cautelar y cuestionó la convocatoria por presunta inconstitucionalidad: sostuvo que antes debía realizarse un referéndum para habilitar el proceso, algo que no estaba contemplado para esta instancia.

La definición llegó esta semana: en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se hizo una audiencia conciliatoria y se cerró un acuerdo entre Ramón y los apoderados del municipio, Alfredo Juri Sticca y Gustavo Guarino. Con esa salida intermedia, la votación del domingo 22 se mantiene y los sanrafaelinos elegirán concejales y convencionales, pero con una condición clave hacia adelante.

Según lo acordado, el referéndum deberá incorporarse recién en la próxima elección de concejales del departamento, en 2027, para que la ciudadanía avale o rechace la nueva Carta Orgánica. En otras palabras: se votan convencionales ahora y se puede redactar el texto, pero no quedará vigente hasta que tenga esa consulta popular. Tras el entendimiento, Ramón desistió de continuar con la cautelar y con la acción de inconstitucionalidad, en una reunión de la que participaron también el fiscal de Estado Fernando Simón y los ministros de la Corte Dalmiro Garay, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo.