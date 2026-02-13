Regreso al espacio: la NASA lanzó la misión Crew-12 tras la evacuación por una emergencia médica

Luego de una evacuación médica inédita en la Estación Espacial Internacional, la NASA y SpaceX volvió a enviar una tripulación al laboratorio orbital con el lanzamiento de la misión Crew-12.

La NASA lanzó este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), con el objetivo de reemplazar al equipo que debió regresar a la Tierra cerca de un mes antes de lo programado por una emergencia médica.

Tras dos postergaciones durante la semana por condiciones climáticas adversas, la agencia espacial estadounidense y la empresa SpaceX reprogramaron el despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Así fue el momento del despegue NASA X/@SpaceX Quiénes son los nuevos tripulantes de la misión La tripulación viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon y estará integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

NASA X/@SpaceX Según confirmó la NASA, el acoplamiento de la cápsula Dragon con la EEI está previsto para las 15:15 del sábado 14 de febrero (20:15 GMT). La misión Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superando los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX.

Embed Crew-12 on the Dragon spacecraft flying them to space pic.twitter.com/XjEAi9JBwh — SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026 Los cuatro tripulantes relevarán a la Crew-11, integrada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.