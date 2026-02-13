Regreso al espacio: la NASA lanzó la misión Crew-12 tras la evacuación por una emergencia médica
Luego de una evacuación médica inédita en la Estación Espacial Internacional, la NASA y SpaceX volvió a enviar una tripulación al laboratorio orbital con el lanzamiento de la misión Crew-12.
La NASA lanzó este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), con el objetivo de reemplazar al equipo que debió regresar a la Tierra cerca de un mes antes de lo programado por una emergencia médica.
Tras dos postergaciones durante la semana por condiciones climáticas adversas, la agencia espacial estadounidense y la empresa SpaceX reprogramaron el despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.
Así fue el momento del despegue
Quiénes son los nuevos tripulantes de la misión
La tripulación viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon y estará integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.
Según confirmó la NASA, el acoplamiento de la cápsula Dragon con la EEI está previsto para las 15:15 del sábado 14 de febrero (20:15 GMT). La misión Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superando los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX.
Los cuatro tripulantes relevarán a la Crew-11, integrada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.
Ese equipo regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI, luego de que se detectara un problema de salud en uno de sus integrantes. La NASA no dio a conocer la identidad del astronauta afectado por motivos de privacidad médica.