Horror en Brasil: un secretario municipal mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida

El municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás, Brasil , se encuentra totalmente conmovido por el crimen que trascendió en las últimas horas. Se trata del secretario de Gobierno de dicha localidad, Thales Machado , quien mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida.

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada, en el domicilio de la familia. Machado les disparó a sus dos hijos , de 12 y 8 años. Si bien ambos fueron derivados urgentemente a distintos hospitales para ser atendidos, no sobrevivieron las heridas y fallecieron.

Según lo informado por medios locales, luego de perpetrar el crimen , el funcionario publicó una carta en su cuenta de Instagram. Allí, relató que el motivo detrás de su decisión es que la madre de sus hijos iba a viajar a San Pablo “para conocer a alguien”.

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final. Y hoy el nuestro ha llegado a su fin... por desgracia. Siempre he intentado mantener la mayor armonía y respeto posibles en estos 15 años de mi vida familiar, pero hoy llegó a un límite improbable. Mi mujer salió de Itumbiara para San Paulo a encontrarse con alguien... días difíciles por aquí...”, expresó.

Machado sostuvo que ella “estuvo diferente durante unos días”, lo que hizo que comenzara a sospechar. “La semana pasada incluso le dije, como siempre: si no estamos bien, mantengamos el respeto y hablemos antes. Pero no me escuchó y prefirió esto de hoy... Triste”, dijo.

brasil funcionario thales machado crimen III El funcionario Thales Machado junto a su familia. X

Luego, habló de su muerte y la de sus hijos. “Mis hijos y yo, que ahora somos ángeles que por desgracia vinieron conmigo, nos hemos ido. A todos les digo que nunca pensé que esto pasaría, pero pasó hoy. Todos saben lo intenso y genuino que soy, y ya no podría vivir con estos recuerdos”, lamentó.

Luego apuntó contra su pareja: “Sarah, desafortunadamente, todo esto no era lo que quería. Solo quería la verdad y el respeto que lamentablemente no tuviste, e incluso con una persona tan poco calificada y engañosa que existe en nuestra ciudad”.

Cabe resaltar, no obstante, que O Globo, uno de los principales medios del país, detalló que no pudo comprobar la veracidad de dicha carta.

Horror en Brasil: cómo reaccionaron desde la política

La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial a partir de este jueves, es decir, que no funcionarán los servicios públicos en las administraciones directas e indirectas. En paralelo, la Policía Civil abrió una investigación por los hechos, informó el medio local G1.

Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Aráujo, quien lo había propuesto como precandidato a diputado estatal en las próximas elecciones. El alcalde se enfermó tras la noticia del asesinato de sus nietos y el suicidio de Machado, detallaron medios locales. Los niños fueron velados en la casa de su abuelo.

En la presunta carta, Machado también se dirige hacia Aráujo: “Sé que no hay perdón, pero fue todo lo que pude hacer en este desafortunado día de mi 40 cumpleaños”.

Por su parte, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó sus condolencias y dijo sentir una “profunda tristeza por la tragedia” en sus redes sociales. “Suspendimos nuestras actividades y viajamos a Itumbiara esta mañanapara expresar personalmente nuestra solidaridad”, comunicó.