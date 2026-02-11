Brasil avanza con una histórica megaobra de ingeniería: un río artificial de 145 km

En el nordeste de Brasil , donde la sequía forma parte del paisaje y de la historia cotidiana, una megaobra hidráulica avanza hacia su tramo final. Se trata del llamado “río artificial” de 145 kilómetros que ya está ejecutado en un 91% y promete cambiar por completo el abastecimiento de agua en zonas que durante décadas dependieron de lluvias irregulares.

El proyecto integra el Cinturão das Águas do Ceará (CAC), un ambicioso sistema de transferencia hídrica impulsado por el Gobierno del estado de Ceará. Su objetivo es llevar agua desde la represa de Jati —alimentada por la transposición del río São Francisco— hacia distintos embalses y municipios del interior, históricamente castigados por la escasez.

Lejos de ser un cauce natural, esta infraestructura está compuesta por canales abiertos, túneles excavados en roca, sifones y estructuras de control que permiten transportar grandes volúmenes de agua a lo largo de 145,3 kilómetros. Se la considera la mayor obra de transferencia hídrica estatal de Brasil.

El sistema conecta cuencas que antes no tenían vínculo directo y permite redistribuir el recurso según la necesidad. En términos prácticos, funciona como una arteria hídrica que alimenta reservorios estratégicos y refuerza el suministro para millones de personas.

Además, incluye estaciones de bombeo y mecanismos de regulación que permiten administrar el caudal en función de la demanda. La ingeniería fue pensada para soportar largos períodos de sequía , un fenómeno recurrente en el sertão nordestino .

El “río artificial” de Brasil ya está ejecutado en un 91% y prevé su finalización en junio de 2026.

Por qué se hizo y cuánto cuesta

El nordeste brasileño es una de las regiones más vulnerables a las sequías prolongadas. En muchos municipios, la falta de agua afecta no solo a la población sino también a la economía local, especialmente a la agricultura y la ganadería.

Con este “río artificial”, Ceará busca reducir la dependencia de lluvias estacionales y asegurar una reserva hídrica más estable para consumo humano, industria y producción. La inversión también aparece como un dato clave: el Gobierno de Ceará estima un costo total cercano a R$ 800 millones, mientras que el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional de Brasil informa un monto total de R$ 2,08 mil millones para el proyecto completo.

Aunque todavía no está terminado, la obra ya tiene tramos operativos y se prevé su finalización total para junio de 2026. Cuando eso ocurra, el Cinturão das Águas consolidará una de las intervenciones hidráulicas más importantes de Brasil en las últimas décadas.

Más que un canal, es una apuesta estructural contra la sequía. Una forma de redibujar el mapa del agua en una región donde cada gota cuenta.