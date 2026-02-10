Más de $100.000 por mes: cuánto sale ver series, películas y fútbol sin Magis TV

En los últimos días, miles de usuarios en Argentina se encontraron con el mismo problema: Magis TV dejó de funcionar o quedó severamente limitada en distintos dispositivos. Al principio circuló la idea de una falla técnica o una actualización, pero con el correr de las horas la situación se repitió demasiado como para ser casualidad.

El patrón fue claro: la app ya no respondía como antes y, en la mayoría de los casos, directamente quedó inutilizable.

Detrás del corte no hubo un “misterio” tecnológico. En Argentina, Magis TV quedó en la mira por un motivo concreto: ofrecía películas, series , canales y transmisiones deportivas sin autorización, es decir, sin licencias de los titulares de derechos. Con ese trasfondo, el bloqueo tomó forma y la aplicación empezó a quedar fuera de funcionamiento para muchos usuarios. El impacto no es menor, porque Magis TV reunía en un solo lugar una oferta que, en el circuito legal, suele estar repartida entre varias plataformas y, en algunos casos, también entre servicios de cable.

Con ese cambio sobre la mesa, aparece la pregunta que más se repite: si alguien quiere cubrir lo mismo que antes resolvía con Magis TV, cuánto le cuesta ahora pagar el combo de plataformas. Para dimensionarlo, primero conviene repasar qué planes existen y cuánto sale cada uno .

En Disney+, por ejemplo, hoy conviven varias opciones. Para que se entienda rápido, estos son los valores mensuales pesificados en tarjeta:

Disney+ Estándar con Anuncios $10.199

Disney+ Estándar $12.545

Disney+ Premium $18.767

Disney+ Estándar Usuario Extra con Anuncios $7.139

Disney+ Estándar Usuario Extra $7.547

Disney+ Premium Usuario Extra $9.384

En Netflix, la escala es todavía más larga. Queda así, también con montos mensuales pesificados en tarjeta:

Netflix Básico $13.768

Netflix Estándar $22.948

Netflix Premium $30.598

Netflix 1 miembro extra $8.260

Netflix 2 miembros extra $16.521

Netflix Estándar + 1 miembro extra $31.209

Netflix Premium + 1 miembro extra $38.859

Netflix Premium + 2 miembros extra $47.119

En HBO Max el esquema es más simple, pero también tiene tres niveles: el plan HBO Max Básico cuesta $9.930 por mes, HBO Max Estándar sale $12.837 y HBO Max Platino llega a $15.438.

En Paramount+ aparece un plan principal: Paramount+ Estándar cuesta $2.022 por mes, y figura también una opción promocional Paramount+ Estándar (50% OFF) a $1.011. En Prime Video, el plan informado es Prime Video Estándar con un valor de $9.943 por mes.

En el caso de Crunchyroll, orientado sobre todo a animé, se presentan dos opciones: Crunchyroll Fan cuesta $7.954 mensuales y Crunchyroll Mega Fan queda en $9.331 mensuales. Por su parte, Apple TV+ se maneja de forma más directa: el plan individual informado, con impuestos incluidos, es de $15.462 por mes.

Hasta acá, la cuenta es solo de streaming. El problema es que una parte de lo que Magis TV ofrecía —en especial canales en vivo y deportes o fútbol— en muchos casos no se resuelve únicamente con plataformas. Por eso, también entra en juego el servicio tradicional: los planes de cable que incluyen canales, pack de fútbol e internet, que suelen arrancar alrededor de $50.000 por mes, según empresa y zona.

Cable y el pack futbol

Con esa base, MDZ eligió un plan representativo por servicio para armar una referencia realista de cuánto costaría cubrir un consumo típico tras la caída de Magis TV. Para el cálculo se tomaron estos planes: Apple TV+ individual ($15.462), Disney+ Estándar ($12.545), Netflix Estándar ($22.948), HBO Max Estándar ($12.837), Prime Video Estándar ($9.943), Paramount+ Estándar ($2.022) y Crunchyroll Mega Fan ($9.331). La suma de esas plataformas da $85.088 por mes.

Luego, al sumar un paquete de cable con fútbol e internet desde $50.000, el total mensual estimado llega a $135.000. De todos modos, vale una aclaración: muchos planes de TV paga ya traen señales y contenido que pueden satisfacer los gustos de parte del público, lo que en la práctica permite recortar suscripciones y hacer que el gasto final sea menor. No es lo mismo alguien que solo busca canales y algo de entretenimiento, que alguien que quiere sostener un catálogo “completo” como el que ofrecía Magis TV.

Por eso, el número de $135.000 funciona como una referencia para un escenario puntual: una persona que quiere tener “todo” a la vez, combinando varias plataformas más cable con fútbol e internet. Si el usuario elige solo algunos servicios y se apoya más en lo que trae el cable, ese monto puede bajar. Pero si la idea es reemplazar el acceso total que daba la app, el costo se acerca a esa cifra.