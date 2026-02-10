El truco infalible de los arquitectos con papel de aluminio para encontrar humedad en las paredes

Los arquitectos tienen una técnica con papel de aluminio que en poco tiempo detecta los problemas en la pared.

La humedad en las paredes es un dolor de cabeza y a veces no se puede detectar a simple vista. Sin embargo, sus consecuencias no son nada buenas. Los arquitectos tienen un truco infalible casero para detectar este problema rápidamente.

Truco con papel de aluminio Este truco es muy bueno para cocinas, baños o paredes de construcciones antiguas porque permite diferenciar si el agua viene del interior del muro o si es simplemente condensación ambiental.

Aprende los diferentes usos del papel aluminio Foto: Shutterstock El truco de los arquitectos con papel aluminio Foto: Shutterstock Para realizar la prueba solo se necesitará papel de aluminio de cocina, cinta adhesiva resistente y un poco de paciencia para poder hacer un diagnóstico certero de las paredes.

En primer lugar, se aconseja limpiar y secar la zona que se desea analizar. Luego con un trozo de papel de aluminio grande se coloca sobre la pared y se pegan los bordes con cinta adhesiva. El objetivo es que se tense el papel y esté herméticamente sellado contra la superficie atrapando el aire entre la pared y el metal.

Después hay que dejar actuar el parche al menos durante dos días. Luego retirar el aluminio y observar el lado que estaba pegado a la pared. Si hay gotas de agua, moho o manchas oscuras significa que hay humedad infiltrada, si el papel está seco el problema podría ser la condensación superficial por falta de ventilación.