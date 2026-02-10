3 ideas para reciclar tu vinilo rayado: son fáciles de hacer y agregan estilo a cualquier hogar

Poné manos a la obra y dejá volar tu imaginación con estas ideas para reciclar tu vinilo.

El resurgimiento de los discos vinilos ha cambiado la forma en que escuchamos música. Muchos vuelven a apostar por un CD para alejarse del ritmo frenético de las plataformas, que incluso pueden usar para decorar el hogar y agregar su personalidad a cada habitación. Pero algunos se preguntan qué hacer cuando un disco está rayado y deja de funcionar.

En este caso, el vinilo se convierte en un elemento perfecto para proyectos decorativos y deja volar la imaginación. Sus materiales suaves se pueden pintar, intervenir con técnicas de decoupage, o cortar para crear formas nuevas. La idea es dar reciclar este objeto para mientras ahorrar y divertirte.

Las ideas para reciclar el vinilo Una de las ideas más populares, sobre todo en redes sociales, es el reloj de pared. Solo tenés que comprar un mecanismo de reloj básico, que se puede conseguir por un precio muy bajo, y colocarlo en el centro del vinilo. Después podés decorar con pintura o dejarlo al natural para crear un objeto de estilo minimalista.

Otros prefieren convertirlos en posavasos o bandejas. Algunos cortan el vinilo en trozos más pequeños para que se asemeje al tamaño del vaso, aunque la mayoría decide dejar el disco completo y apoyar varios elementos al mismo tiempo. En caso de quieras cortalo, asegurate de usar una tijera para superficies duras.