No tires tu termo viejo: el truco para convertirlo en un objeto útil

Un elemento resistente y que mantiene la temperatura puede ser útil para otros usos. Te damos algunas ideas aquí.

Quizás en tu alacena tengas un termo que ya no cumple sus funciones y no sepas qué hacer con él. Pero si lo tirás a la basura es probable que estés perdiendo mucho dinero porque sus materiales son resistentes y algunos mantienen la temperatura. Por eso te presentamos un truco para renovarlo y darle una segunda vida.

Tal vez perdió su capacidad de mantener el agua caliente, se golpeó o no encontrás una manija para repararlo, sin embargo tiene una gran potencial para reciclar. No hay que olvidar que con un poco de ingenio podés convertirlo en un objeto útil para el hogar, el trabajo o actividades al aire libre.

TRUCOS PARA LIMPIAR EL TERMO Foto: SHUTTERSTOCK Truco para reutilizar tu termo. SHUTTERSTOCK Antes de mencionarte algunas ideas, es importante que limpies bien el termo, sobre todo si hace mucho tiempo que está guardado. Para esto tenés que limpiar muy bien su interior con detergente y cepillarlo. Si hay olores probá con una cucharada de bicarbonato y dejá actuar por media hora. Luego enjuaga y dejá que se seque.

El truco para reciclar Una de las ideas más virales para reciclar un termo es convertirlo en un recipiente para bebidas frías. Aunque no conserve el calor, podés colocar botellas de agua, cajas de jugos o cualquier bebida que conservará su frío, sobre todo en verano.

Otros prefieren transformarlo en un contenedor de alimentos secos, como arroz, legumbres, azúcar, yerba, avena o alimento balanceado para mascotas. Al tapar, el termo se convierte en una especie de tupper que evita la humedad y aleja a las plagas.