Si tenés una tapa metálica de frasco, posées un tesoro: idea fácil para reciclar

Renueva tu hogar con este sencillo truco que es económico y lleva muy poco tiempo, perfecto para niños y principiantes.

Las tapas metálicas para frascos de vidrio son un elemento básico para el envasado y almacenamiento de alimentos en casa, sin embargo, a menudo estas quedan en el olvido o son tirados a la basura sin saber que se pueden reciclar convirtiéndolos en objetos útiles que decoran el hogar.

Muchos deciden guardarlos para hacer conservas, como mermeladas o salsas, pero quienes no son amantes de la cocina las pueden utilizar para decorar. Por lo general, estas tapas están hechas con metal que soporta la humedad y el calor, por lo que invitan a utilizarlas para cuidar el medioambiente.

Una de las opciones más virales es usar la tapa de metal como un imán. Solo tienes que colocar un imán en la parte de abajo de la tapa y decorarla como quieras. Algunos tienen diferentes imanes con inscripciones como fechas importantes o lista de compras para sostener un papel con los próximos eventos o con una lista de lo que falta comprar.

Otros prefieren usar las tapas para hacer manualidades decorativas. La gran mayoría opta por crear posavasos, sobre todo en verano donde las bebidas están frescas y ”transpiran”, manchando la mesa. Puedes hacer el diseño que quieras, aunque recomendamos barnizarlas para darles un acabado profesional.