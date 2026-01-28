No tires los potes de yogur: 3 formas prácticas de reciclar y decorar sin gastar dinero extra

Ideas simples y creativas que pueden cambiar el estilo de tu casa sin descuidar tu bolsillo. Adaptalos como más te guste.

Si tenés un pote de yogur, posees un tesoro escondido que puede cambiar la estética de tu hogar. Reciclar está de moda porque te permite transformar este tipos de objetos cotidianos descartables, y que a menudo quedan olvidados, en unos que renuevan distintos rincones siguiendo las últimas tendencias de decoración.

En el mundo del reciclaje siempre se recomienda utilizar potes de yogur ya que son fuertes, tienen una forma redonda, se pueden pintar fácilmente y existen de diferentes tamaños. Intervenirlos es muy fácil y no se necesita de un gran presupuesto para transformar por completo este recipiente de plástico.

Ideas para recicilar tu pote de yogur. Archivo. Ideas para reciclar Las macetas minimalistas recicladas para interiores son la última tendencia. Solo necesitas realizar unos pequeños agujeros en la base del envase para que las plantas respiren y decorar con pinturas como más te guste. Se recomienda usar plantas de bajo mantenimiento, como suculentas o potus.

El envase del yogur también te puede servir para sumar organizador a tu escritorio o baño. Para esta idea te aconsejamos un pote más alto en el que puedas colocar lápices o lapiceras. En cambio, en el baño funcionan como un recipiente para brochas de maquillaje, cepillos o accesorios pequeños, como hebillas o coleros.