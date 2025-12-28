Presenta:

Tendencias

|

Receta

Un toque fresco: receta de dip de yogur y hierbas para entradas

Perfecto para días de calor, esta receta de dip de yogur y hierbas se hace sin cocción y queda lista al instante.

Candela Spann

Ligero y delicioso: receta de dip de yogur y hierbas fácil.

Ligero y delicioso: receta de dip de yogur y hierbas fácil.

Shutterstock

Fresco, liviano y muy fácil de preparar, este receta de dip de yogur con hierbas es ideal para acompañar picadas, verduras, carnes o snacks. No lleva cocción, se hace en pocos minutos y aporta un toque aromático que levanta cualquier plato. Perfecto para días de calor o cuando querés algo rico sin complicarte.

Rinde: 6 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un dip perfecto

  • 1 pote grande de yogur natural firme.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • 1 cucharada de jugo de limón.

  • 1 diente de ajo chico rallado.

  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.

  • 1 cucharada de ciboulette picado.

  • 1 cucharada de menta o albahaca picada (opcional).

  • Sal a gusto.

  • Pimienta a gusto.

En menos de 5 minutos tendrás un dip delicioso

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Colocá el yogur en un bowl y batilo suavemente para que quede bien cremoso.

2. Agregá el aceite de oliva y el jugo de limón. Mezclá hasta integrar.

3. Sumá el ajo rallado bien fino para que no quede invasivo.

4. Incorporá el perejil, el ciboulette y la hierba fresca que elijas.

5. Condimentá con sal y pimienta a gusto.

6. Mezclá todo hasta lograr un dip parejo y aromático.

7. Probá y ajustá la sazón si hace falta.

8. Tapá el bowl y llevá a la heladera por al menos 30 minutos para que se asienten los sabores.

9. Retirá unos minutos antes de servir y revolvé nuevamente.

Es ideal para acompañarlo con pan tostado, galletas o con lo que más te guste
Esta receta queda más sabrosa si reposa en frío antes de servir.

Esta receta queda más sabrosa si reposa en frío antes de servir.

Los dips a base de yogur se usan desde hace siglos en distintas cocinas del Mediterráneo y Medio Oriente. Se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapado y frío. Ideal para tener listo y usar como aderezo, salsa o acompañamiento fresco en cualquier comida. ¡Súper refrescante!.

Archivado en

Notas Relacionadas