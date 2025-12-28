Un toque fresco: receta de dip de yogur y hierbas para entradas
Perfecto para días de calor, esta receta de dip de yogur y hierbas se hace sin cocción y queda lista al instante.
Fresco, liviano y muy fácil de preparar, este receta de dip de yogur con hierbas es ideal para acompañar picadas, verduras, carnes o snacks. No lleva cocción, se hace en pocos minutos y aporta un toque aromático que levanta cualquier plato. Perfecto para días de calor o cuando querés algo rico sin complicarte.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes para un dip perfecto
1 pote grande de yogur natural firme.
2 cucharadas de aceite de oliva.
1 cucharada de jugo de limón.
1 diente de ajo chico rallado.
2 cucharadas de perejil fresco picado.
1 cucharada de ciboulette picado.
1 cucharada de menta o albahaca picada (opcional).
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá el yogur en un bowl y batilo suavemente para que quede bien cremoso.
2. Agregá el aceite de oliva y el jugo de limón. Mezclá hasta integrar.
3. Sumá el ajo rallado bien fino para que no quede invasivo.
4. Incorporá el perejil, el ciboulette y la hierba fresca que elijas.
5. Condimentá con sal y pimienta a gusto.
6. Mezclá todo hasta lograr un dip parejo y aromático.
7. Probá y ajustá la sazón si hace falta.
8. Tapá el bowl y llevá a la heladera por al menos 30 minutos para que se asienten los sabores.
9. Retirá unos minutos antes de servir y revolvé nuevamente.
Los dips a base de yogur se usan desde hace siglos en distintas cocinas del Mediterráneo y Medio Oriente. Se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapado y frío. Ideal para tener listo y usar como aderezo, salsa o acompañamiento fresco en cualquier comida. ¡Súper refrescante!.