El truco económico para mantener la casa caliente y gastar menos energía

La llegada de las bajas temperaturas hace que muchas personas busquen diversas maneras de mantener la casa caliente sin gastar de más en electricidad o gas. Así es que comenzaron a ganar popularidad algunos trucos simples que ayudan a conservar el calor dentro del hogar sin depender tanto de estufas o aire acondicionado.

Uno de los métodos más recomendados para este invierno son las cortinas térmicas. Este tipo de cortinas está fabricado con telas gruesas y materiales aislantes que ayudan a bloquear el ingreso del frío a través de las ventanas. Además de decorar los ambientes, permiten conservar mejor la temperatura interior y reducir el uso de calefacción.

Muchos modelos están hechos con poliéster y cuentan con varias capas diseñadas para aislar el ambiente. Algunas incluso incorporan materiales especiales que frenan tanto el frío del invierno como el calor del verano. Gracias a eso, pueden colaborar en el ahorro energético durante todo el año.

Otro truco casero muy utilizado consiste en colocar una toalla enrollada o burletes en la parte inferior de las puertas. Aunque parezca un detalle mínimo, las rendijas permiten que entre aire frío y que el calor escape rápidamente. Sellar esos espacios ayuda a mantener una temperatura más estable dentro de la vivienda.

También se volvió popular el uso de papel aluminio detrás de estufas y radiadores. La idea es aprovechar la capacidad reflectante del material para redirigir el calor hacia el interior de la habitación y evitar que se pierda en las paredes. Especialistas explican que es importante dejar una separación segura entre el aluminio y la fuente de calor.

Las ventanas son otro punto clave para evitar la pérdida de temperatura. Algunas personas colocan plástico de burbujas sobre los vidrios para crear una cámara de aire aislante. Este método casero ayuda a reducir el ingreso del frío y la condensación, además de ser económico y fácil de aplicar.

Además de estos trucos, los especialistas recomiendan aprovechar la luz solar durante el día, cerrar las cortinas al anochecer y usar alfombras para conservar mejor el calor en los ambientes. Son pequeñas acciones que pueden hacer una diferencia importante en el consumo energético durante el invierno.