Qué se sabe de Zambrano, el spin-off de El encargado

El universo de El encargado sigue creciendo y ya tiene confirmado su primer spin-off. La nueva ficción se llamará Zambrano y estará protagonizada por Gabriel Goity , quien retomará el personaje del abogado Matías Zambrano, uno de los grandes rivales de Eliseo en la serie original.

La producción será realizada por Disney+ junto a Pampa Films y ya comenzó su rodaje durante 2026. Según trascendió, la historia dejará atrás el ambiente del edificio para enfocarse en el mundo judicial y en los conflictos personales y profesionales de Zambrano.

En la nueva serie, el personaje interpretado por Goity será un abogado penalista exitoso en lo laboral, pero con una vida personal marcada por problemas familiares y contradicciones. Los creadores adelantaron que la trama mantendrá el humor negro y el tono incómodo que hicieron famosa a la franquicia.

La ficción fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los mismos responsables de El encargado . Además, contará con dirección de Martín Hodara y con Guillermo Francella como productor ejecutivo.

El anuncio llegó poco después del estreno de la cuarta temporada de El encargado, que volvió a reunir a Francella y Goity en pantalla. De hecho, los creadores remarcaron que las escenas entre Eliseo y Zambrano fueron una de las claves del éxito de la nueva entrega.

Cuándo estrenará el spin-off de El encargado

Por ahora, Disney+ no confirmó la fecha de estreno oficial de Zambrano, aunque distintos medios señalaron que podría llegar a la plataforma durante 2027. Mientras tanto, también ya está confirmada una quinta temporada de El encargado, lo que demuestra que la serie todavía tiene mucho camino por recorrer.

El personaje de Zambrano se convirtió en uno de los más queridos y temidos por los fanáticos de la ficción argentina. Con este spin-off, la apuesta será profundizar en su historia y expandir todavía más uno de los universos televisivos más exitosos de los últimos años.