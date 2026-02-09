Alternativas seguras a Magis TV y XUPER TV para ver series y películas

El consumo de contenido vía streaming continúa creciendo en Argentina , pero no todas las opciones son inofensivas. En este caso, plataformas como la antigua Magis TV y la actual Xuper TV son, en realidad, puertas de entrada a grandes riesgos digitales.

Los expertos advierten sobre el peligro de estas aplicaciones y recomiendan desinstalarlas de inmediato para proteger tus datos personales y bancarios. Muchas de estas herramientas no oficiales solicitan permisos excesivos que comprometen la privacidad del usuario. Frente a este panorama, han surgido alternativas 100% legales y gratuitas que permiten disfrutar de entretenimiento de calidad sin exponer el teléfono o el televisor a vulnerabilidades críticas ni a malware.

Aunque parecen inofensivas, Magis TV y Xuper TV son plataformas que representan riesgos para la seguridad de tus datos y dispositivos, especialmente si buscás ver series o películas. El primer problema es el origen del material: ambas aplicaciones acceden a contenido infringiendo los derechos de autor de las plataformas oficiales, lo que ya supone un primer indicio de ilegalidad y peligro.

Sin embargo, el riesgo técnico es mayor. La empresa de ciberseguridad ESET analizó la aplicación Magis TV y detectó que solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación legítima de streaming. Según el informe, estos permisos pueden ser utilizados para fines maliciosos, colocando a Magis TV en la categoría de aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA).

Por estas razones, es fundamental que consideres otras opciones seguras y legales para disfrutar de películas en 2026. Una de las mejores opciones es Pluto TV . Esta plataforma es gratuita y está disponible tanto en Google Play Store como en App Store de Apple . Pluto TV ofrece una amplia selección de películas y series de forma legal, sin comprometer la seguridad de tu información ni de tus dispositivos.

Las aplicaciones gratuitas como Pluto TV o Vix son la alternativa legal y segura a Magis TV.

¿Te molesta tener que crear cuentas para todo? Aquí tienes una ventaja: No hace falta registrarse ni iniciar sesión para ver el contenido: puedes explorar los canales y disfrutar de series, películas y transmisiones en vivo de inmediato y sin limitaciones. El inicio de sesión es opcional y solo sirve para funciones extra como guardar favoritos.

Magis TV-XUPER TV - Interna 2 Pluto TV es una de las aplicaciones más seguras y no pide registro. Imagen generada con IA

Otras opciones gratuitas para reemplazar a la piratería

Elegir plataformas seguras como Pluto TV te permite disfrutar de tu contenido favorito sin exponerte a riesgos innecesarios, pero no es la única. Además de Pluto TV, existen otras plataformas donde puedes ver películas de forma gratuita y segura, como YouTube, donde suelen encontrarse especiales de temporada en canales oficiales.

Otra alternativa es ViX, una plataforma de streaming que ofrece una variada programación sin costo, incluyendo clásicos y estrenos para toda la familia. En conclusión, elegir servicios como YouTube o ViX te permite disfrutar de películas o series de manera legal y segura, sin poner en riesgo tus datos ni tus dispositivos, dejando atrás los peligros de Xuper TV.