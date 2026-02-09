Alternativas seguras a Magis TV y XUPER TV para ver series y películas
Dejar de usar Magis TV y Xuper TV es vital para tu privacidad. Conocé las mejores alternativas legales y gratuitas que garantizan tu seguridad.
El consumo de contenido vía streaming continúa creciendo en Argentina, pero no todas las opciones son inofensivas. En este caso, plataformas como la antigua Magis TV y la actual Xuper TV son, en realidad, puertas de entrada a grandes riesgos digitales.
Los expertos advierten sobre el peligro de estas aplicaciones y recomiendan desinstalarlas de inmediato para proteger tus datos personales y bancarios. Muchas de estas herramientas no oficiales solicitan permisos excesivos que comprometen la privacidad del usuario. Frente a este panorama, han surgido alternativas 100% legales y gratuitas que permiten disfrutar de entretenimiento de calidad sin exponer el teléfono o el televisor a vulnerabilidades críticas ni a malware.
Por qué Magis TV y Xuper TV son un peligro para tu seguridad
Aunque parecen inofensivas, Magis TV y Xuper TV son plataformas que representan riesgos para la seguridad de tus datos y dispositivos, especialmente si buscás ver series o películas. El primer problema es el origen del material: ambas aplicaciones acceden a contenido infringiendo los derechos de autor de las plataformas oficiales, lo que ya supone un primer indicio de ilegalidad y peligro.
Sin embargo, el riesgo técnico es mayor. La empresa de ciberseguridad ESET analizó la aplicación Magis TV y detectó que solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación legítima de streaming. Según el informe, estos permisos pueden ser utilizados para fines maliciosos, colocando a Magis TV en la categoría de aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA).
Pluto TV: la alternativa líder entre las aplicaciones legales
Por estas razones, es fundamental que consideres otras opciones seguras y legales para disfrutar de películas en 2026. Una de las mejores opciones es Pluto TV. Esta plataforma es gratuita y está disponible tanto en Google Play Store como en App Store de Apple. Pluto TV ofrece una amplia selección de películas y series de forma legal, sin comprometer la seguridad de tu información ni de tus dispositivos.
¿Te molesta tener que crear cuentas para todo? Aquí tienes una ventaja: No hace falta registrarse ni iniciar sesión para ver el contenido: puedes explorar los canales y disfrutar de series, películas y transmisiones en vivo de inmediato y sin limitaciones. El inicio de sesión es opcional y solo sirve para funciones extra como guardar favoritos.
Otras opciones gratuitas para reemplazar a la piratería
Elegir plataformas seguras como Pluto TV te permite disfrutar de tu contenido favorito sin exponerte a riesgos innecesarios, pero no es la única. Además de Pluto TV, existen otras plataformas donde puedes ver películas de forma gratuita y segura, como YouTube, donde suelen encontrarse especiales de temporada en canales oficiales.
Otra alternativa es ViX, una plataforma de streaming que ofrece una variada programación sin costo, incluyendo clásicos y estrenos para toda la familia. En conclusión, elegir servicios como YouTube o ViX te permite disfrutar de películas o series de manera legal y segura, sin poner en riesgo tus datos ni tus dispositivos, dejando atrás los peligros de Xuper TV.